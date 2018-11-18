金馬染政治話題失焦？丁寧低調：我們各司其職就好

2018年11月18日 05:10 中時 林淑娟

丁寧出席慶功宴。（陳俊吉攝）

丁寧與導演何蔚庭、謝章穎出席慶功宴。（陳俊吉攝）

丁寧慶功宴上被老公馬修新娘抱。（陳俊吉攝）

丁寧慶功宴上被老公馬修新娘抱。（陳俊吉攝）

丁寧與爸爸一起慶功宴。（陳俊吉攝）

據悉，因金馬獎頒獎典禮上出現涉及台獨立場的發言，所有大陸影人都被通知「不得出席金馬相關酒會」，出席金馬盛會的胡歌等藝人也在微博轉發「中國，一點都不能少」自清。剛獲得女配角獎的丁寧18日凌晨出席《幸福城市》慶功宴時被問及此事，態度低調表示，自己在酒會中只顧著吃沒多注意。是否覺得金馬獎因扯到政治問題而失焦？她也僅表示：「我們就做好我們的事，各司其職就好！」

身為三個小孩的媽，丁寧表示，當媽媽很大的好處是，很快就能回到現實，她領完獎後回到典禮現場，利用廣空檔打電話回家，保姆說兩個大的小孩已經處在瘋狂的狀態，把乳液噴滿整個地板，「我還有一個一歲兩個月的Baby，之前才受傷縫了10針。所以聽到這我火就上來，講話愈來愈大聲，發現身邊的人都在看我！」

其實她前一晚也根本沒怎麼睡，因為老二凌晨兩點先起來，老三兩點半起來，她自己則是固定5點半起床運動，所以早上參加兩個小孩的運動會時她已經累到快睡著。

導演何蔚庭表示，當初丁寧來試鏡時，劇組陣仗猶如整個攝影組訪問「王姐」 ，結果她一坐下來，氣勢就上來了，「她敢試戲，表示有自信可以要到這角色」。丁寧則自曝這一切要感謝惠英紅「紅姐」，「我是學她的，當初看到一段訪問，就是楊雅喆導演飛去香港與她見面時，紅姐卻從頭到尾不跟他談，導演覺得莫名其妙，後來才知道其實當時惠英紅已經在演唐夫人！」她因為知道「王姐」這角色很有趣，一定要把握，所以先在是靜時就把自己裝進那角色。她在台上很想講一段話卻不敢講，她想對惠英紅說：「我真的很愛妳，但我還是要拿這個獎！」

拿金馬後是否會有包袱？她說，李鴻其說的話是對的，當初他拿新人獎時說過他的下一部片很重要，所以他選了這劇本，「對我來講也是這樣，我是開放的」，她也想看看可以打動她的劇本，對拍動作片很有興趣，因為自己的肢體功能很好，以前就想走「紅姐」的路線，也想看看自己有多大的能耐，生命是不設限的。

她與洋老公馬修台前台後整晚都黏TT，連慶功宴場地也是選在兩人當初相識的酒吧。如此恩愛是否會蹦出第四胎？她自曝第三胎就是拍完《幸福城市》之後懷上的，「10月底拍完，11月就有了。」要不要再生就交給老天爺，「我就是這樣的人，沒設限什麼，小孩也只念公立學校，不補習，沒玩具，要玩就去公園玩，小孩想買玩具我就灌輸他們一堆環保觀念，小孩自己就會說好了我不要了！」

(中時 )