高雄》韓國瑜領唱詹雅雯的歌 這一句讓網喊：天意

韓國瑜在鳳山場造勢晚會與妻子李佳芬同框合唱。（劉宥廷攝）

友善列印
中時電子報

台語歌手詹雅雯日前在民進黨高雄市長候選人陳其邁造勢晚會演出，臉書被灌爆罵翻，國民黨高雄候選人韓國瑜昨晚在鳳山造勢時，領唱詹雅雯的《今年一定會好過》，歌詞中的一句「擔蔥賣菜嘛是無關係」與韓總的賣菜郎 形象不謀而合。

詹雅雯上次在陳其邁的旗山場也是唱《今年一定會好過》，該首歌是由洪文斌作詞，置入了經典勵志歌曲〈愛拚才會贏〉的兩段歌詞。歌詞描述，在台灣經濟衰退下，仍強作歡顏，灌輸自己正面能量「今年一定會好過」，或許又可以因此振作地撐過一年，但會好過的這個「今年」，卻不知道何時才能到來，凸顯了國內小老百姓的悲哀。

《今年一定會好過》歌詞全文：

(三分天注定　七分靠打拼　愛拼才會贏)

多變的社會　加減啊有問題　時代塊經過　這是難免會

世間人這多　人多話就多　三色人講五色話

人生在世腳踏實地　只要咱認真仔做

擔蔥賣菜嘛是無關係

凡事想乎開　煩惱放風飛　共同打拼行同齊

今年一定會好過　今年一定會好過

因為有你來作伙　今年一定會好過

(一時失志不免怨歎　一時落魄不免膽寒)

網友說：「天意～」、「服了﻿韓總，這就是政治家和政客的差別﻿，太勇敢了！敢批評自己的『黨主席』！」 、「人生在世腳踏實地／只要咱認真仔做／擔蔥賣菜嘛是無關係，讚！」

（歌詞取自魔鏡歌詞網）

(中時電子報)

文章來源：魔鏡歌詞網

文章來源：林勝韋音樂評論站台

高雄》韓國瑜的危機處理 黃暐瀚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。