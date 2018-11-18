高雄》韓國瑜領唱詹雅雯的歌 這一句讓網喊：天意

2018年11月18日 04:49 中時電子報 黃麗蓉

台語歌手詹雅雯日前在民進黨高雄市長候選人陳其邁造勢晚會演出，臉書被灌爆罵翻，國民黨高雄候選人韓國瑜昨晚在鳳山造勢時，領唱詹雅雯的《今年一定會好過》，歌詞中的一句「擔蔥賣菜嘛是無關係」與韓總的賣菜郎 形象不謀而合。

詹雅雯上次在陳其邁的旗山場也是唱《今年一定會好過》，該首歌是由洪文斌作詞，置入了經典勵志歌曲〈愛拚才會贏〉的兩段歌詞。歌詞描述，在台灣經濟衰退下，仍強作歡顏，灌輸自己正面能量「今年一定會好過」，或許又可以因此振作地撐過一年，但會好過的這個「今年」，卻不知道何時才能到來，凸顯了國內小老百姓的悲哀。

《今年一定會好過》歌詞全文：

(三分天注定 七分靠打拼 愛拼才會贏)

多變的社會 加減啊有問題 時代塊經過 這是難免會

世間人這多 人多話就多 三色人講五色話

人生在世腳踏實地 只要咱認真仔做

擔蔥賣菜嘛是無關係

凡事想乎開 煩惱放風飛 共同打拼行同齊

今年一定會好過 今年一定會好過

因為有你來作伙 今年一定會好過

(一時失志不免怨歎 一時落魄不免膽寒)

網友說：「天意～」、「服了﻿韓總，這就是政治家和政客的差別﻿，太勇敢了！敢批評自己的『黨主席』！」 、「人生在世腳踏實地／只要咱認真仔做／擔蔥賣菜嘛是無關係，讚！」

（歌詞取自魔鏡歌詞網）

(中時電子報)