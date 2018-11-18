高雄》看完韓國瑜選前之夜淚崩！李富城9字總結 網驚呼...

2018年11月18日 07:52 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高市長候選人韓國瑜昨晚在鳳山造勢晚會，現場湧入超過十萬人韓國瑜在演講時指出，高雄最偉大的價值是「包容」，高雄人永遠把雙手打開，他說，高雄從現在要抓住高雄的價值包容，高雄的前途只有一條路就是要面向海洋、面向國際及世界，才能拚一條路出來。氣象主播李富城說他昨晚看完韓國瑜的選前之夜，「淚崩了」，並直言「高雄在選一個總舵手」。對此，網友驚呼「您點出百姓們的盲點了」。

韓國瑜造勢晚會昨在高雄市議會旁空地舉行，這是選前「超級星期六」的大造勢，人潮從下午3時陸續湧進，周邊也有滿滿攤販。不同以往造勢場軍歌「夜襲」的激情，昨晚以拚出「幸福繁榮的高雄」為基調，呈現歡樂高雄的願景。韓國瑜也提及，台灣民主好不容易走到這裡，盼支持者選舉勿抹黑，把這場選舉打得快樂陽光。此外，他說「高雄窮太久了」，市民有資格過更美好的日子，籲大家堅定的用選票支持他，允諾打造高雄全台首富。

對此，李富城在臉書指出，昨晚他看完韓國瑜的選前之夜淚崩了，也突然明白了，大家在選一個總舵手，要將大家帶去何方，這才是大家要的，是一個引導者，而不是統治者。「過去，我們都錯了」。李富城說過去大家在選一個統治者，選上之後，胡作非為，抄家滅族。

對此，網友深有同感，並表示「昨夜高雄激情又溫馨 完全感覺不到選舉的造勢活動 就感覺好像是開個人演唱會一樣 沒有緊張的氣氛 只有暖暖的」、「您點出百姓們的盲點了」、「看旗海飄揚，飆淚啊」、「他一句話我就鼻子酸了！『 我寧可光明正大的落選，也不要骯髒的贏』」。

(中時電子報)