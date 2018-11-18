NBA》杜蘭特加盟湖人？球評：詹皇已老

2018年11月18日 07:56 中時電子報 盧品青

前尼克控衛傑克(Jarrett Jack)近日的一篇推特引來熱議，他預測杜蘭特(Kevin Durant)會在本季結束後轉投湖人隊，與詹姆斯(LeBron James)、一眉哥戴維斯(Anthony Davis)組成新的三巨頭。傑克說：「你們不相信？8個月後記得引用我的話。」

傑克是杜蘭特的好友，杜蘭特跳槽勇士之前曾經撥電話給他打探勇士的情況。當大家認為現在的聯盟已經夠扯了，傑克告訴大家更扯的還在後頭。想像一下杜蘭特和詹姆斯同隊，外界常說要為蝙蝠俠找個羅賓，結果可能是超人來和蝙蝠俠聯手了。

詹姆斯上季明星賽擔任東區隊長，他第一個挑選的隊友就是杜蘭特，這兩個人並不介意一起打球。杜蘭特的目標是打敗詹姆斯，如果兩人同隊摘冠，杜蘭特拿到FMVP，這不就表示他真正壓過詹姆斯了嗎？杜蘭特已經是個不計毀譽的人，沒有什麼不可能的事。

頭號反詹球評貝勒斯(Skip Bayless)非常不以為然，他在節目上說：「詹姆斯老了，他打17年了，何況杜蘭特已經親手打敗他兩次。我看這是傑克要刷存在感，提醒大家他現在無球可打，希望有球團注意到他。」

也有人對此抱持樂觀，想像他們對決勇士的收視率。加上最近的格林(Draymond Green)嗆聲事件，格林不是說勇士不需要杜蘭特嗎？如果杜蘭特轉隊再回來打敗勇士，到時候就能證明他是真正的聯盟第一人。

最大的問題仍是湖人的荷包，聯盟新版勞資制度開始發酵，一位天王巨星就會吃掉三分之一的團薪。杜蘭特、一眉哥都是頂級球星，湖人即使願意支付豪華稅，剩下的恐怕都是底薪球員了。

(中時電子報)