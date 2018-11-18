11／18三大報頭條要聞

2018年11月18日 08:05 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●韓流再襲鳳山！韓國瑜超級周末大造勢，湧入12萬韓粉，擠爆大鳳山。演講中，有備而來的韓國瑜拉高高度，呼籲大家樹立良好競爭的民主風度，講出口的話別造成無法弭平的傷害，共同為這塊土地打拚、奮鬥。韓顯然試圖引領台灣民主政治，走向一個沒有藍綠對抗、謾罵抹黑的新境界。未來韓國瑜若當選，象徵台灣民主再上一個新台階。

●第55屆金馬獎頒獎典禮昨晚在台北國父紀念館舉行。本屆得獎大贏家是大陸電影《影》，獲導演、視覺效果、美術設計、造形設計4獎；台灣電影《誰先愛上他的》拿下女主角、原創電影歌曲、剪輯3獎，和同樣獲3獎的《地球最後的夜晚》、《我不是藥神》、《大象席地而坐》不分軒輊。最佳劇情長片由已故大陸導演胡波《大象席地而坐》獲得。

●台北市長選戰白熱化，市長柯文哲連任之路備受威脅，「棄姚保柯」風聲不斷，如今傳出柯文哲親信蔡壁如，打算跟民進黨祕書長洪耀福見面，外界解讀恐與操作棄保有關。柯文哲17日對此回應，蔡壁如跟洪耀福不認識，這消息聽起來令人匪夷所思，但選舉到最後關頭總是謠言滿天飛，這是意料中的事。

●選舉倒數一周，新黨主席郁慕明接受NEWS98電台《民意新連線》節目主持人賴祥蔚專訪，公開呼籲民進黨支持者「不能讓姚文智票開得太難看」，並指出能否拿回保證金及取得補助款，將是兩大觀察的指標。

◎旺報

●大陸國家主席習近平於當地時間17日上午11時，出席在巴布亞紐幾內亞的莫士比港郵輪上舉行的APEC峰會。習近平演講時強調，如果人為設置壁壘切斷各國的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合中國人民普遍願望。既是短視的，也是不會成功的。他並意有所指表示，中國改革開放40年，「中國的今天是中國人民幹出來的」。他擺明在反駁此前美國副總統彭斯的美國重建中國論，並暗示大陸不可能按美國要求改變體制。

●陸美角力之爭，已逐步走向兩種模式之爭，大陸不將自己的發展模式強加於人，美國卻要求大陸要照搬其民主模式，美國更以「你死我活」的零和賽局看待兩強競爭，就是只能有一位贏家。

●「我們已對2500億美元中國商品加徵關稅，我們還可以再加倍。除非中國改變作法，美國不會改變方向。」美國副總統彭斯昨於亞太經合會（APEC）演說再次對大陸強硬表態。他批評，大陸力推的「一帶一路」，是「束縛帶與不歸路」，美國會提供更好的選項，且某些不透明的貸款，導致一些國家陷入危險的負債，呼籲發展中國家不要接受會損害主權的外債。

●先前我國防部2013年公布的《國防報告書》及美國學者易思安均曾指出，解放軍有目標在2020年完成對台用武準備。但台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，要律定一個確切的攻台時間點並非那麼簡單，且若不管是2020或任何一年是否為「攻台準備年」，需要有三項條件才能成立。

◎工商時報

●台股上周五（16日）力守月線支撐收在9,797點，隨著上市櫃公司第3季財報及10月營收公布，優先挑選具有技術面、籌碼面、EPS及營收成長的優勢股，包括欣興、華航等13檔個股，不只選前抗震，更可望在不確定因素排除後領先反彈，是進可攻退可守的優質標的。

●在選舉前夕的11月天，台灣西部被霧霾所籠罩，今年入秋以來最嚴重的空污陰霾，也在選前觸動全民關心健康最敏感的神經。環保團體一連3個周末於北高台中舉行「反空污大遊行」，蔡英文總統「2025非核家園」政策目標所面對「綠色的能源，紫爆的天空」之無解困境，在1111高雄反空污大遊行達到最高潮之後，在選後還需要政府提出更有效的因應對策。

●本月底「習川會」將於阿根廷G20期間登場，日前傳出美方可能在2019年1月1日將中國總值2千億美元進口商品的關稅稅率，由10％調升到25％，讓市場對「習川會」態度轉為保守。但美國總統川普表示，中國正致力想達成一項貿易協定，美國可能不必對中國採取進一步關稅行動。

●蘋果一直是新技術採用先驅，對短距離無線傳輸亦十分青睞藍牙（Bluetooth）技術，今年以來發表的iPhone、iPad、Macbook及Mac mini等產品均搭載最新的藍牙5（Bluetooth 5）技術，連剛發表的Apple Watch S4也支援藍牙5傳輸。業界看好在蘋果加持下，藍牙5市場將全面起飛，並帶動物聯網藍牙mesh的普及。

(中時電子報)