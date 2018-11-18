高雄》高雄價值是「包容」！韓國瑜鳳山造勢演說全文看這裡

2018年11月18日 08:51 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，昨晚在鳳山自辦造勢晚會，韓粉從前晚開始卡位，連攤商也早早就定位擺攤，晚間近9點主辦單位宣布，現場人數已突破12萬人，韓國瑜演講時提到，他認為，高雄價值是包容，儘管對手不斷把他抹黑、抹紅、抹黃，他也不怕。他點名黨主席吳敦義的不當發言讓他覺得非常不適當，他也認為最後一周民進黨會有奧步，請大家一定要相信他，做他的後盾。

韓國瑜演說全文如下：

謝謝，謝謝我們遠從南投趕來，兩肋插刀，為我幫忙當司儀的立法委員許淑華許委員，也要謝謝，頭型比我漂亮，但是五官沒有我清秀的，郭子乾先生，也要謝謝，我們充滿著詼諧，充滿著幽默，我們今天仗義來的沈玉琳，名主持人，也要謝謝，我們前行政院，張善政張院長，各位蒞臨的嘉賓陳宜民立委，謝龍介主委，還有後面我們所有 這次本黨所提名所有的，我們最棒、最優秀的、所有的議員。

最要感謝，我們偉大的高雄鄉親，今天，我們沒有動用一台遊覽車，我們沒有動員一個人，全部自動自發，來到鳳山參加韓國瑜的造勢大會，我們這麼熱情，超過了十萬人，為自己掌聲鼓勵一下。

各位熱情的鄉親，各位我敬愛的高雄鄉親長輩，各位父老兄弟姊妹，大家晚安，各位客家鄉親 大家好，今天，是我們黃金週的動員大會，也是真正的測試這一年多，韓國瑜在高雄，不停的跑，不停的拜訪，不停的論述，跟大家報告，我們對高雄的願景，感謝大家熱情來到這裡。

全台灣都在看、全世界也都在看，高雄這次的選舉，我覺得，當我講出東西賣得出去，人進得來的時候，高雄發大財的時候，有一個更重要更重要，就是我們高雄價值！我們賺大錢是目標，並不是我們的價值，我今天想跟我們所有，我們高雄鄉親，我們一起來分享，我所看的高雄價值，這個是高雄兩百八十萬民眾，絕對不敢忘記的，我們高雄最偉大的價值是什麼，最棒最美好的元素是什麼，讓全台灣人震撼，為我們高雄人感到佩服和感動的是什麼。

我們高雄的價值是兩個字，包容，高雄人，永遠把雙手打開，熱情洋溢，不管來自任何地方 只要到了高雄，高雄人都是充滿著歡樂，擁抱著你，我們看歷屆高雄市市長，從蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳菊，都不是高雄人，我們看民進黨九個立法委員，除了一個林岱樺委員是高雄人，八個都不是高雄人，我們看這次參選2018年的市長，四個候選人，沒有一個在高雄出生，這代表什麼呢？包括我的競選對手陳其邁委員的夫人，也是馬來西亞人，這代表什麼呢？大家都可以愛高雄、高雄也會愛大家，對不對！

我們高雄從現在到未來要向鄉親拜託，我們一定要抓著我們的價值，就是包容，高雄的過去是包容，高雄的現在是包容、高雄的未來也是包容，高雄的前途真的只有一條路，我們一定要面向海洋，面向國際、面向世界，為我們所有高雄市兩百八十萬民眾，好好拚一條路出來，好不好！

這次選舉基本上主要的候選人，並沒有人身攻擊的任何記錄，今天罵韓國瑜抹黑、抹黃、抹紅，都不是主要候選人發動，都是助選人在發動，所以我覺得我今天心裡是有一點難過，今天幫我來助選的、我們國民黨黨主席吳敦義先生，也講了一些話，讓我聽了以後我覺得非常的不適當，我不喜歡，任何選舉的過程，用隱藏性的、甚至人身攻擊，我不要，這不是我要追求的，像這兩天我們台語的歌星、最有名的詹雅雯，也受了很多委屈，我不知道是真韓粉，還是假韓粉，如果熱愛韓國瑜的韓粉，拜託大家！要尊重我的決定！

我希望這是一場乾淨的選戰選舉，沒有必要搞得劍拔弩張，沒有必要搞得殺父之仇、奪妻之恨，像我們在現場有唱歌、有跳舞，有快樂的演出，不是非常好嗎？大家說對不對！

所以，所以我是高雄市市長候選人，剛剛講了這兩個例子，我的心裡面是起伏很大的，包括上個星期我們名電視主持人鄭弘儀先生來，說韓國瑜選上高雄市長，高雄會被賣掉，像這些話 還有人說韓國瑜選上高雄市長，高雄滿街會插上五星旗，還有人說韓國瑜選上市長，共產黨就接收高雄？像這些抹紅、抹黃、抹黑，沒有停過。我不懂，為什麼一場地方型的選舉一定要搞成這個樣子。

所以我再重申一遍，2018年的高雄市長選舉，韓國瑜我希望真正的是一場乾乾淨淨的選舉，我寧願乾乾淨淨輸掉，我也不會骯髒的贏得這場選舉，好不好！

拜託，我以2018年高雄市市長候選人的身分，呼籲所有的不分人、不分政黨、不分立場，如果一定要來高雄市長幫忙助選，請你不要口出惡言，請你不要人身攻擊，請你不要貶低台灣民主的價值好不好！

我跟各位我們偉大的高雄鄉親報告，下個禮拜開始，所有最可怕的抹黑將會傾巢而出！大家要做好心裡準備，有抹紅的，我是共產黨的同路人，我是共產黨同路人我長期失業，最後好不容易找到一個賣菜的工作，賣菜賣菜賣得非常好，立法委員段宜康要搶我的位子，用他的秘書 當我的總經理，把我趕走，對我火力全開！台北市議員王世堅跑來踹了我一腳，兩個人把這個事情打得不可開交，莫非段宜康跟王世堅 也是共產黨派來的嗎？

為什麼選舉到了？感覺民調要接近要落後就開始抹紅，各位偉大的高雄鄉親，我跟大家報告 請大家做好心理準備，所有最後一個禮拜，民主進步黨執政之後，沒有好好照顧台灣人民！高雄市也是一樣，選舉到了急了怎麼辦？他們手上的權力，不願意丟掉，採取了最快速、最廉價 也最不入流的手段 就是抹黑、抹紅、抹黃，我敬請高雄鄉親要支持我，要做我的後盾，我愛台灣，我生在台灣，我長在台灣！將來我會死在台灣！我也會埋在台灣。

各位我們可愛的高雄鄉親！我們親愛的所有的兄弟姐妹們，我們今天，我們台灣民主政治，用了這麼多的時間那麼多的心血，好不容易走到這一步，好不容易好不容易，真的很不簡單！全世界華人都在看，2018年我拜託所有支持韓國瑜的所有的好朋友們，我們一樣洋溢著歡笑，洋溢著喜悅，讓這場高雄市長的選舉，不要有仇恨、不要有抹黑，支持韓國瑜的，永遠笑咪咪 就像外面擺的攤販一樣，每一個來韓國瑜的場子，大家都快樂無比，讓我們把2018年高雄市長打得又快樂、又陽光好不好！

謝謝各位鄉親，再一次感謝大家，好多鄉親從高雄市不同的角落來到這裡，真的要感謝大家 再說最後一句，我們窮太久了！真的窮太久了！我們不應該過這樣子的日子，高雄市有絕對最好的條件，高雄市民應該有理由，也有資格過更美好的日子，對不對！

敬請鄉親，面臨到下個禮拜的奧步，全部笑一笑，不要生氣，因為他們不用奧步，已經不會選舉，笑一笑靜悄悄，該拉票該拉票，該吃飯該吃飯，該唱歌該唱歌，該找朋友聊天就找朋友聊天，該泡茶就去泡茶，不要管，他們一定會出奧步，不要管，信任韓國瑜、支持韓國瑜、相信韓國瑜！

拜託所有高雄鄉親，我們後面所有的議員全部在這裡，一個強大的市政府，韓國瑜當選，一定會帶著高雄市走向富強繁榮，一定會讓高雄市的錢多得賺不完，會越賺越多！所有的議員全部會一起聯手打造高雄、全台首富，好不好！

最後拜託11月23號投票夜，選前最後一個晚上，我正式徵求一百個禿頭，跟著我一起進場 照亮高雄好不好！如果，如果一百個禿頭，大家不過癮的話，我們就正式徵求三百個、或五百個禿頭，在選前最後一夜，一起進場好不好！謝謝大家，我們選前之夜再見！拜託大家！謝謝！

(中時電子報)