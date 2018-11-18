鞏俐拒頒獎因政治問題？工作人員曝內幕

評審團主席鞏俐臨陣缺席頒發最佳劇情長片，也沒到媒體區解說評審過程。(圖／影視攝影組攝)

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中時電子報
／綜合報導

第55屆金馬獎頒獎典禮17日落幕，不過卻因為政治化言論引起爭議，更爆出大陸影人全數缺席金馬惜別酒會，對此，金馬執委會主席李安回應「藝術歸藝術，不希望有任何事件來干擾」，而評審團主席鞏俐臨陣缺席頒發最佳劇情長片，也沒到媒體區解說評審過程，被質疑是和台獨言論有關，不過，有工作人員透露，鞏俐拒絕頒獎的真正內幕。

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以《我們的青春，在台灣》奪下最佳紀錄片的導演傅榆，在台上致詞說「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」，此言論引起大陸網友不滿，紛紛在微博貼出「中國，一點都不能少」圖片，不少藝人范冰冰、周迅、胡歌、鄧超、劉詩詩等也轉發表態，更爆出大陸影人全數缺席金馬惜別酒會，慶功宴也不開放媒體採訪。

而隨後上屆金馬影帝涂們上台頒獎時，不僅表示很高興來到「中國臺灣」，還說兩岸一家親，此舉被影射反擊台獨言論，讓典禮染上政治色彩，引起兩岸網友爭論不下，而評審團主席鞏俐更臨陣缺席頒發最佳劇情長片，也不出席會後的評審說明，創下評審團主席不願解說評審過程首例。

李安有點尷尬幫緩頰，解釋鞏俐為什麼沒上台頒獎，「她想跟評審同事坐在一起，就決定不上來了」，有一說是因為領獎人台獨言論，她才拒絕頒獎，據《蘋果》報導，一位幕後工作人員透露，鞏俐臨陣缺席應該和台獨言論無關，在下午評審決選投票後，鞏俐臉就很臭，似乎對評審投票結果不滿，當時就傳出她不會上台頒獎，但大家仍在等她回心轉意，但她最後心意已決，連李安都勸不動。

(中時電子報)

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