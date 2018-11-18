NBA》美媒：勇士或許該考慮賣掉格林

勇士前鋒格林(左)與杜蘭特。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士前鋒格林(Draymond Green)一席「真心話」差點撕裂了團隊，無論如何，這在杜蘭特(Kevin Durant)心中已經留下一個大疙瘩。ESPN鐵嘴球評史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)與前教練史坦范岡迪(Stan Van Gundy)認為，也許勇士該考慮出清格林了。

事實上格林真的可能是一個挺討人厭的傢伙，史密斯平常喜歡消遣杜蘭特，但他也指出格林沒有資格質疑杜蘭特的忠誠。「杜蘭特是個好人，他可是自願減薪來留住其他老將的。我認為格林不敢對柯瑞(Stephen Curry)說這樣的話，若他敢得罪柯瑞，滾蛋的就是他。」

范岡迪說：「格林每次看到隊友不認真就會直言批評，但是他自己容不下任何意見。那一球很明顯是他自己搞砸了，他卻不許別人說話。」他和史密斯異口同音表示，「勇士可以沒有格林，但不能沒有杜蘭特，他們應該盡全力留住杜蘭特。只要柯瑞、杜蘭特、湯普生(Klay Thompson)還在，勇士就難以被擊敗。」

FOX的幾位球評則指出，杜蘭特其實是個臉皮很薄的人，不然他也不會成天泡在社群網路上甚至開分身為自己辯護，他與格林永遠無法重修舊好了。其中退休球員沙普(Shannon Sharpe)表示：「如果勇士沒有杜蘭特，我想他們恐怕還打不贏騎士。」

球星不必成為好朋友就能拿冠軍，問題是勇士無法留下所有的人，格林的大嘴巴有可能會讓他成為第一個被踢出去的4巨頭嗎？

(中時電子報)

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