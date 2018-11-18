直擊／金馬染政治...李安堅趕各攤慶功宴 「盼世界不是這樣」

2018年11月18日 08:52 中時 徐桐炘

金馬獎主席李安今(18日)凌晨1點半和評審團主席鞏俐一起到S Hotel參加《影》的慶功宴，該場次不對媒體開放，但2人待了足足1小時，李安兒子李淳更從《老大人》慶功宴趕赴該場，而金馬惹上政治風波，李安走出飯店再度面對媒體時面露疲倦表示：「希望這個世界不是這樣。」但他絲毫沒有閃避媒體問題，還意外爆料鞏俐為舊愛張藝謀奪得最佳導演獎相當高興，現場氣氛歡愉，「感情很好，大家抱起來親。」

據聞當晚許多大陸影人被限制出席金馬惜別晚會，李安表示沒注意到此事，但他尊重每位得獎者自由發言的權利：「台上要講什麼就講什麼。」是否會擔心明年大陸電影參展狀況？他無奈苦笑說：「不曉得啊，明天再想吧！」首度擔任金馬獎主席卻遇上政治議題，他誠摯表示：「盡量做到主人，盡力了。」也希望明年維持盛況，「所有電影人都很喜歡金馬獎，所以來的人很多，希望支持下去。」

再多紛擾也無損李安對兩岸三地電影的關心：「過去能跑幾攤就跑幾攤，這次張導演難得來，待了久一點！」接著按照往例力挺各部入圍影片，前往《誰先愛上他的》、《地球最後的夜晚》、《你好，之華》和《幸福城市》等片慶功宴。

《誰先愛上他的》邱澤儘管錯失影帝之位，開心和李安共享同一瓶香檳，酒杯拿在手上還遲不捨喝完，導演之一許智彥更在現場大聲告白，《幸福城市》丁寧則在該片配樂下開心拉著李安共舞，但李安被問慶功宴後是否已經算是一個收尾，他搖搖頭說：「才剛開始。」儘管因太累無法詳述背後心情，但足見他對金馬獎的用心，也依然讓人期待他為華語電影圈帶來的新氣象。

(中時 )