NBA》科爾宣布格林無限期休兵 引爆外界猜疑

2018年11月18日 09:13 中時電子報 黃及人

勇士總教練科爾18日突然宣布，才跟杜蘭特爆發口角衝突的卓雷蒙格林，將因右腳趾傷勢休息一段時間，且不確定維持多久，或許勇士只為保險起見，才讓格林真正健康才告復出，卻給外界不少遐想空間，畢竟這個時間點太過尷尬！

格林先前在快艇比賽尾聲，直接用粗話問候杜蘭特，還嗆聲勇士沒他也能摘冠，儘管雙方隨即上演大和解，格林前役卻表現低迷，不但沒得分，更發生5失誤，不禁令人懷疑一切只是假象，如今又因腳趾傷勢缺席，難免引人猜疑。

「我們決定先讓格林休息一段時間，具體時間多久，我目前還不知道，他的腳趾傷勢還在延續，」科爾在18日練球後表示，「不管是他本人、教練團或醫療團隊都在擔憂，如果讓他繼續上場，傷勢可能越來越嚴重，所以我們先讓他休息。」

但跟杜蘭特爆發衝突前，格林已經休息兩場，隨後出戰火箭宣告復出，看來傷勢並無大礙，沒想到才隔1天時間，格林又因腳趾傷勢缺陣，科爾18日也宣布替補前鋒麥金尼因為腳踝痠痛，也不會在出戰獨行俠的比賽上場。

對勇士唯一的好消息是，大腿內側拉傷的明星控衛柯瑞，已經開始加重訓練份量，科爾表示，「柯瑞每天的狀況都在變好，我已經跟他談過，我們都感覺走在正確的方向上。」看來柯瑞宣告傷癒復出的日子越來越近了。

(中時電子報)