高雄》「韓流」旋風讓造勢場場爆滿！網列韓國瑜進化史

2018年11月18日 09:24 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

曾在任職北農總經理時，議會大戰民進黨北市議員王世堅的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，這次選戰在政壇掀起「韓流」旋風。然而，有網友認為韓國瑜不斷進化升級且速度很快，從北農時期到昨天造勢吸引10萬支持者，並表示「接下來還會進化嗎?」

選戰進入倒數，高雄是否變天成外界矚目焦點。然而，從韓國瑜憑藉著一己之力拚選戰，讓聲勢高漲，除了韓的政見感動人心外，「另類助選員」也暗中幫了韓國瑜。其中包括被蔡英文力捧接任韓國瑜北農總經理之位的吳音寧、抹黃韓國瑜的民進黨立委邱議瑩、讓韓國瑜一炮而紅的民進黨台北市議員王世堅以及發言頻惹怒網友的民進黨副秘書長徐佳青。

有網友在PTT發出「韓國瑜從選戰開始 進化了幾種形態?」一文，並表示感覺韓國瑜不斷進化升級而且速度很快。從最初的超級賽亞人，也就是時任北農總經理的韓國瑜大戰王世堅，直到8~10月份，進化到超級賽亞人2，那時候韓國瑜吸收高雄民怨，聲望逼近陳其邁，10月~11月初進化成超級賽亞人3，此時韓國瑜和陳其邁聲望死亡交叉，三山陸軍完全登陸。

該網友認為昨晚的造勢晚會是韓國餘進化成超級賽亞人4，鳳山晚會湧入10萬人潮，超越陳其邁陣營舉辦的WE CARE遊行。接下來還會進化嗎?該網友提及，還有明日的辯論會以及11/23的選前之夜。

對此，網友認為「錯了 立委時期算1 北農對上段宜康王世堅才是2」、「要變超級賽亞人之神了」、「吸收別人的打擊能量，持續強大。武俠小說的情節」。

(中時電子報)