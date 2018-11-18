高雄》「韓流」旋風讓造勢場場爆滿！網列韓國瑜進化史

韓國瑜鳳山場造勢晚會人潮爆滿，現場熱鬧揮舞國旗（資料照,劉宥廷攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

曾在任職北農總經理時，議會大戰民進黨北市議員王世堅的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，這次選戰在政壇掀起「韓流」旋風。然而，有網友認為韓國瑜不斷進化升級且速度很快，從北農時期到昨天造勢吸引10萬支持者，並表示「接下來還會進化嗎?」

選戰進入倒數，高雄是否變天成外界矚目焦點。然而，從韓國瑜憑藉著一己之力拚選戰，讓聲勢高漲，除了韓的政見感動人心外，「另類助選員」也暗中幫了韓國瑜。其中包括被蔡英文力捧接任韓國瑜北農總經理之位的吳音寧、抹黃韓國瑜的民進黨立委邱議瑩、讓韓國瑜一炮而紅的民進黨台北市議員王世堅以及發言頻惹怒網友的民進黨副秘書長徐佳青。

有網友在PTT發出「韓國瑜從選戰開始 進化了幾種形態?」一文，並表示感覺韓國瑜不斷進化升級而且速度很快。從最初的超級賽亞人，也就是時任北農總經理的韓國瑜大戰王世堅，直到8~10月份，進化到超級賽亞人2，那時候韓國瑜吸收高雄民怨，聲望逼近陳其邁，10月~11月初進化成超級賽亞人3，此時韓國瑜和陳其邁聲望死亡交叉，三山陸軍完全登陸。

該網友認為昨晚的造勢晚會是韓國餘進化成超級賽亞人4，鳳山晚會湧入10萬人潮，超越陳其邁陣營舉辦的WE CARE遊行。接下來還會進化嗎?該網友提及，還有明日的辯論會以及11/23的選前之夜。

對此，網友認為「錯了 立委時期算1 北農對上段宜康王世堅才是2」、「要變超級賽亞人之神了」、「吸收別人的打擊能量，持續強大。武俠小說的情節」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

高雄》高雄價值是「包容」！韓國… 影》高雄青年都北漂？ 揭人口外…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。