台日首次兒童文學盛會在靜宜大學

2018年11月18日 09:46 中時 陳世宗

日本知名文學研究學者、國立東北大學名譽教授仁平道明親自為看展民眾介紹《赤鳥》原刊本！（陳世宗攝）

台日童謠音樂會激起台日兩地愛好音樂者心靈深處的激盪！（陳世宗攝）

靜宜「台日兒童文學」系列活動，結合「台日兒童文學及翻譯研究」國際學術研討會等，吸引國內外專家學者交流。（陳世宗攝）

台日兒童文學盛會於靜宜大學登場！靜宜「台日兒童文學」系列活動，首度結合「台日兒童文學及翻譯研究」國際學術研討會、「台日童謠音樂會」，及創刊100週年的日本著名兒童文學雜誌《赤鳥》原刊本展覽，吸引百餘位國內外專家學者齊聚交流；研討相關主題、呈現創作成果，建構交流精進平台！

「國際化是靜宜特色！」校長唐傳義表示，期望藉由研討會等活動，搭起台日兒童文學研究的橋梁，也提升學生國際移動力及敘事力！《赤鳥》是日本戰前綜合性兒童文學雜誌，創刊於1918年，靜宜大學邀請日本知名文學研究學者、國立東北大學名譽教授仁平道明，來台展出其珍藏的《赤鳥》原刊本。

仁平道明11年前曾參訪靜宜大學，對該校的兒童文學研究成效，及蓋夏圖書館豐富館藏與優良典藏環境，深感讚許，決定將《赤鳥》及同時期兒童文學雜誌、唱歌集等原刊本約200冊捐贈靜宜大學，留在台灣，未來將提供教學、研究及展覽。

靜宜日文系教授暨翻譯研究中心主任邱若山表示，為慶祝《赤鳥》創刊100週年，日本各地皆舉辦《赤鳥》及同時代兒童文學雜誌相關展覽與學術活動，靜宜也同步舉行，並首創結合兒童文學研討會、展覽會及音樂會等系列活動，是台日文化交流盛事，獲日本學術界高度重視。

《赤鳥》等刊物內容包含童謠創作、童話、童詩等，尤其「童謠創作」佔有重要部分，例如台灣耳熟能詳的畢業歌「青青校樹」，即是「日本童謠」同曲歌詞改編；在音樂會中，仁平道明特別解說童謠典故與特色，為聽眾帶來精采的音樂饗宴。

仁平道明指出，他從小聽著母親唱日本童謠，長大後才知道是出自《赤鳥》雜誌。1918年是《赤鳥》創刊年，也是其母親出生年份，對他而言有深層的情感及意義。

靜宜大學除展出《赤鳥》原刊本，並舉辦「台日童謠音樂會」，邀請靜宜藝術中心主任彭宇薰、日本鋼琴演奏家仁平明子擔任伴奏；靜宜日文系學生及台中教育大學香頌合唱團，演唱20首日本與台灣童謠。

國際研討會以「翻譯研究」及「台日兒童文學研究」為雙主軸，由仁平道明、日本白百合女子大學教授高橋博史、日本上越大學副校長小埜裕二、韓國水原大學教授許昊、東吳大學教授賴錦雀、南台科大教授林水福等國內外知名學者，進行5場專題演講、10篇論文發表、6名壁報發表，及1場座談會，期望將兒童文學經典作品，推向世界各地；在與談人及發表人深度對話中，也能激盪火花，啟發更多創意與思考。

(中時 )