影》高雄青年都北漂？ 揭人口外移最嚴重的其實是台北市

2018年11月18日 09:25 中時電子報 戴安瑋

韓國瑜官方廣告 孩子回家篇【韓國瑜】20181115。引用Youtube

「北漂青年」成了今年選舉熱門話題，國民黨高雄市長候選人韓國瑜說，「高雄又老又窮」，「要北漂青年回家」。根據統計，其實人口外移最多的是台北市，不是高雄市，但仍有72%的高雄外漂民眾，期望這次選舉高雄各項建設支票能落實，期待比重居各縣市之冠。

根據內政部統計，近5年來，全台各縣市戶籍遷出去的人口數，其實最嚴重的是台北市，不是高雄市，台北市於2018、2017、2016及2014這4年，每年外移4780人至20022人，新北市於2015年外移人口也有10312人，但高雄市近5年則每年外移僅1000至2000人，明顯少很多。至於未遷戶籍的北漂族人數，則無具體數據。

屋比趨勢研究中心日前針對北漂族的調查，有81%外漂工作民眾，認為離鄉工作只是無奈，只要家鄉有工作與發展機會，就願意回鄉工作與購屋。其中，高雄、台南市都有一半以上的外漂人口，期望這次縣市長選舉所開出的建設支票能落實。高雄有72%比重最高。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴對《聯合新聞網》分析，近年薪資凍漲，物價卻不斷上揚，年輕人即便異地打拼，生活依然過的很困苦，內心怨氣普遍很高；72%的高雄外漂民眾，期望這次選舉高雄各項建設支票能落實，期待比重居各縣市之冠，應與近期高雄北漂議題引起高雄外漂民眾特別有感有關。

至於台北人口外移嚴重原因，陳傑鳴說，與高房價脫不了關係；台北房價是新北1.9倍、桃園3.6倍，甚至是台南的4.4倍，讓許多北市年輕人遷離台北到新北，甚至桃園，對台北都市發展是警訊。

屋比房屋比價平台創辦人葉國華也說，有近8成北漂族願返鄉，還要看家鄉是否有足夠的發展與工作機會。未來各縣市的經濟建設發展與留才內容，才是外漂民眾決定歸處的關鍵。

(中時電子報)