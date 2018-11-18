嘉市》嘉義市長4選將首次同框握手 粉墨登場談政見

2018年11月18日 10:15 中時 廖素慧

嘉義市長候選人黃敏惠由化妝師補妝。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統豔妝準備登場。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人蕭淑麗由化妝師補妝。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人蕭淑麗由化妝師修修臉。（廖素慧攝）

嘉義市選委會18日舉辦市長候選人電視公辦政見會，發言順序依抽籤決定，巧得是爭取連任的涂醒哲抽到與競選號次一樣的4號，競選號次2號國民黨提名的黃敏惠抽到1號，競選號次1號無黨籍的蕭淑麗抽到2號，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統也抽到與競選號次3號相同的3號。

嘉義市長電視公辦政見會舉行前，黃敏惠、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、蕭淑麗、涂醒哲陸續由世新電視台的梳化師補妝後粉墨登場，黃敏惠化妝時仍默默準備講稿，蕭淑麗透露備稿到今天凌晨3點，還用澎大海、喉糖等各種方法護嗓，涂醒哲則閉目養神，讓化妝師為他「修俢臉」，4位選將抽籤後，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統送給其他3位對手鮮花，一一預祝凍蒜，為嚴肅緊張的場面降溫，添些許柔和氣氛

，4位選將也握手合照。

政見會主持人嚴庚辰律師說明規則，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統率先抽出3號，與他的登記號次一樣，接著登記2號的黃敏惠抽出1 號，登記1號的蕭淑麗抽到2，登記4號涂醒哲最後抽出4號，巧合的是，2個男選將抽出與登記的號次相同的發言號次，而2個女將的發言號次與登記號次「對調」。

(中時 )