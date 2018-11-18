中市規模最大路跑 第37屆舒跑杯3萬人開跑

台中市規模最大的指標性路跑活動「舒跑杯路跑競賽」，今年邁入第37屆，共3萬人今日從台中市政府開跑！（陳世宗攝）

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林佳龍與立委黃國書、市議員劉士州、陳政顯、維他露集團董事長邵瑋霖等人共同為競賽組鳴槍，為選手加油打氣。（陳世宗攝）

台中市規模最大的指標性路跑活動「舒跑杯路跑競賽」，今年邁入第37屆，以「當我們跑在一起」為號召，分為9公里競賽組及3公里休閒組，共3萬人18日從台中市政府開跑。市長林佳龍說，舒跑杯路跑競賽展現企業投入公益活動的用心及努力，祝福大家跑出健康。

林佳龍在市府運動局長王慶堂的陪同下，與立法委員黃國書、市議員劉士州、陳政顯、維他露集團董事長邵瑋霖等人共同為競賽組鳴槍，為選手加油打氣，立法委員盧秀燕也派服務處代表到場致意。

林佳龍表示，舒跑杯路跑競賽已舉辦第37年，展現企業投入公益活動的用心及努力，很高興看到大家早起來運動，祝福大家跑出健康，沿途中也別忘了感受國家歌劇院、秋紅谷等台中市地標之美，感謝維他露集團善盡社會企業責任，推廣全民運動不遺餘力。

維他露集團董事長邵瑋霖說，今天活動是舒跑杯北、中、南賽事最後一場，以「當我們跑在一起」為號召，約3萬人參與，現場有免費舒跑飲料供應車，讓選手們快速補充水份及電解質，盼所有選手都享受過程，跑得開心又健康。

運動局表示，「台中市舒跑杯路跑競賽」由台中市政府及維他露集團共同主辦，從民國71年首度開跑以來，今年已邁入第37年，分為9公里競賽組及3公里休閒組，共3萬人參與，活動代言人由張景嵐擔任，鼓勵全民培養運動好習慣。

選手們今日從市府出發後，競賽組由惠中路經過五權西路、環中路、朝馬路、朝貴路、環河路、市政北二路再返回惠中路終點；休閒組則從惠中路沿途經過文心一路、河南路、市政北一路再返回惠中路。

除路跑活動以外，今年為吸引民眾揪團參與，前百團體報名成功者免費獲得客製化團名旗幟，並鼓勵參賽選手自備環保容器，在推廣運動風氣之餘也鼓勵環保意識扎根。今日也現場抽出筆記型電腦、iPad等多項3C好禮，獎品總價值超過10萬元。

(中時 )

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