日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華 千名騎士徜徉湖光山色

2018年11月18日 10:27 中時 沈揮勝

日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華環潭30公里挑戰活動，清晨7點多鳴槍，上千騎士從向山遊客中心快樂出發。（沈揮勝攝）

輕鬆出發。（沈揮勝攝）

交通部觀光局副局長張錫聰主持鳴槍並致詞。（沈揮勝攝）

南投縣副縣長陳正昇代表縣長林明溱歡迎騎士。（沈揮勝攝）

日本多個地區團體專程組團參與。日方代表致詞。（沈揮勝攝）

7點50分鳴槍出發。（沈揮勝攝）

騎士通過環潭路口（日月潭九龍口）。（沈揮勝攝）

選手出發的情形。（沈揮勝攝）

輕騎優游。（沈揮勝攝）

「2018台灣自行車節」最後1場活動—日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華，18日吸引1000多名車友體驗湖光山色，包括「30公里環潭挑戰遊」經典路線、「10公里自行車道逍遙遊」親子路線，日本多個地區社團及2020東京奧運自由車賽舉辦地靜岡縣，也派員前來交流。

中華民國自行車騎士協會更與北海道一般社團法人摩周湖觀光協會、NPO法人鶴居村觀光協會，於上午在日月潭締結友好，3方以推廣自行車活動為共同目標，並將日月潭自行車觀光推薦給日本的自行車友。

日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華起跑鳴槍儀式，由交通部觀光局副局長張錫聰主持，南投縣副縣長陳正昇，代表縣長林明溱出席；日月潭國家風景區管理處長洪維新以及多名貴賓共襄盛舉。

張錫聰指出，今年「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」吸引美、日、澳洲與挪威、瑞士、菲律賓、泰國、越南、香港、新加坡、馬來西亞及大陸等地許多車友參與；他感謝南投縣政府等單位協助，讓活動進行順利。

陳正昇則以南投地主身分，歡迎參與活動的騎士。他說，日月潭風光明媚，是最好的自行車活動地點，相信這次活動，會為大家留下許多美好回憶。

18日的環潭30公里挑戰活動，清晨7點50分由張錫聰、陳正昇及日本自行車界代表鳴笛出發，騎士沿著環潭公路，飽覽日月潭區域宗教及自然生態，路況輕微起伏略具挑戰性，適合大眾休閒路線，享受日月潭湖光山色、伸展筋骨。

10公里逍遙遊隨後登場。騎士從向山遊客中心出發沿湖畔向山自行車道往北騎行，時而林間小徑、時而水上棧道；全球最美自行車道，讓人心曠神怡。埔里溪南國小60多位同學，舉辦「單車少年禮」，騎腳踏車認識家鄉，也參與國際性活動。

日月潭姊妹自行車道「日本瀨戶內島波海道」，連續第7年組團參與。日本靜岡縣濱名湖、小山町、北海道摩周湖、富良野、長野信越地區，也在會場設攤推廣自行車觀光旅遊，儼然小型旅展。

日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華環潭30公里挑戰活動，清晨7點多鳴槍，上千騎士從向山遊客中心快樂出發。（沈揮勝攝）

(中時 )