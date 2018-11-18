柯爸柯媽代打掃街 攤販打趣喊：支持6號候選人

台北市長柯文哲媽媽何瑞英（中）18日前往士林華榮士場拜票，北市觀傳局長陳思宇（右）除了幫爸爸助選，也陪柯媽媽掃街。（張立勳攝）

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選前超級星期天，台北市長柯文哲18日上午閉關準備今晚晚會演說，由柯爸媽代打前往士林華榮市場、士東市場掃街拜票，有零星民眾抱怨「還我1500元敬老金」，還有攤販打趣說 ：「我支持6號候選人！」不過，柯媽媽何瑞英心情都未受影響。

柯爸媽第8天為柯文哲代打拜票，今早前往士林市場掃街受到不少攤販和民眾歡迎，但也有零星抱怨敬老金狀況發生，由於柯媽被諷刺儼然北市長第6號候選人，有攤販見柯媽媽，打趣說支持6號候選人。

由於昨天柯文哲公開溫情喊話，指媽媽的腳有關節炎不太好，但因為媽媽對他很好，所以幫忙掃街。柯媽媽今表示，腳還好不會辛苦，每天早上4、5時就起床，也沒有習慣睡午覺，沒那個命啦。

柯媽媽說，好久以前有骨質疏鬆，但盡量有休息時間就好，她有決心走到選前最後一刻，沒有吃止痛藥，只有補充鈣質營養品。

柯爸媽掃街過程中，發生小插曲，柯爸何承發在市場遇到教過的學生，互相寒喧、合照留念，此外，北市觀傳局長陳思宇也到市場替爸爸、議員陳建銘拜票，順便陪柯媽媽替柯文哲助選，被外界質疑行政不中立，陳思宇解釋，假日她是爸爸最好的女兒、柯市長最好的志工。

但陳思宇身上只有柯P競選服裝，沒有看到陳建銘本人和宣傳品，她說，隨身的麥克風有爸爸的選舉號次和名字，特地來發送爸爸做的簡易版公投指南，讓婆婆媽媽知道怎麼投票，和爸爸在假日掃華榮市場3次了，等一下爸爸才會跟上。

(中時 )

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