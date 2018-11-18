花博戶外教學夯 逾2萬師生登記入園

2018年11月18日 10:28 中時 陳世宗

「發現館」等展館，讓大家可以認識石虎及台灣生態，知識豐富。（陳世宗翻攝）

花舞館展現優雅姿態及花朵生命能量，也吸引學生駐足。（陳世宗翻攝）

台中花博參觀人潮絡繹不絕，有許多學校由教師帶隊，至各園區進行戶外教育，台中市政府教育局也專案針對全國各級學校建置戶外教育團體入園登記預約系統，只要在入園前14天、週一至週五(不含國定假日)於花博官網登記成功，即享有優惠，截至目前為止，登記入園人數已超過2萬名師生。

和平區梨山中小學八年級學生是開幕日！當天首批參觀花博園區的學校團體，在校長洪永明的帶領下，師生來到后里森林園區，有學生表示最喜歡「從天上掉下了一顆種子」，光影穿過竹編不同的變化以及微風徐徐，都讓學生流連忘返；也有學生說「四口之家」、「發現館」、「正隆森隆活虎館」等展館，讓大家可以認識石虎及台灣生態，知識豐富。

另外，由697朵火紅色小花組成的熱門景點「聆聽花開的聲音」，進行音樂、燈光、機械花開表演，夜間還有加長版聲光機械秀，互動性十足，也成為最受學生歡迎的打卡點之一。

清水區大秀國小在11月9日帶領一群由台中市國中、小學生組成的小記者團，參訪后里馬場園區，一行人在花舞香坡前欣賞精彩表演，也與「石虎的守護」景觀綠雕拍照留念，花舞館前「花仙子」公共藝術以馬賽克拼貼而成，展現優雅姿態及花朵生命能量，也吸引學生駐足。

國立宜蘭大學園藝系學生則於11月15日，在系主任帶領下造訪外埔園區，「花漾舞春風 蝶影躍森悠」公共藝術，2朵5.8公尺高的臺灣百合，有9隻蝴蝶停靠其間，設置於園區制高點，與外埔園區「花果原鄉」主題相輝映，與「竹穹惜水」、「樂耘虎爸」等都讓學生直呼吸睛。有學生表示，大家對辜嚴倬雲植物保種中心以異地活體保存、參與世界熱帶植物保育計畫相當感興趣，這是一場深度戶外教育行。

教育局表示，透過花博戶外教育，盼讓學習更貼近生活，歡迎全國各級學校規劃花博戶外教學，鼓勵孩子重拾好奇心，結合五感體驗，感受生態、人文、食農、文化等領域。

(中時 )