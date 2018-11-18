NBA》林書豪再摘全隊最高16分 老鷹難逃7連敗

2018年11月18日 10:34 中時電子報 黃及人

Dre comin' through 💪 pic.twitter.com/mKVNohGbN7 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2018年11月18日

就算溜馬主力射手歐拉迪波首節就告傷退，老鷹還是找不出止敗之道！林書豪18日全場投11中7，貢獻全隊最高16分，另有4助攻、4籃板、3抄截，卻沒法幫助老鷹扭轉戰局，老鷹最後以89比97不敵地主溜馬，苦吞7連敗。

原本老鷹上半場靠著本季首次傷癒復出的柯林斯，以及戴特蒙、貝茲摩等人火力，持續擁有領先優勢，林書豪也在上半場貢獻5分、4助攻與3籃板，協助老鷹打完上半場，取得56比47領先，戰情卻在第3節產生重大變化。

老鷹總教練皮爾斯堅持重用前3節投7中2，含三分球投3中0的菜鳥後衛崔楊，讓溜馬第3節趁機追近，甚至超前，儘管林書豪末節先發上陣，卻打不滿5分鐘就被換下，直到老鷹落後到雙位數，皮爾斯意外又把豪哥換上場。

林書豪一上場就連進兩球，也把個人得分突破雙位數，可惜老鷹就是擋不住對方火力，溜馬始終控制領先差距在10分上下，豪哥也在最後50秒吞下個人第5次犯規，只能眼見老鷹無法扭轉頹勢，黯然接受7連敗的悲慘命運。

除了林書豪，貝茲摩也拿13分、5籃板、4助攻與4抄截，表現還算出色，柯林斯與戴特蒙各拿12分，崔楊持續陷入低迷，全場投11中3，含三分球5投0中，僅拿9分，看來已經遇上撞牆期；溜馬則以波丹諾維奇22分最高。

(中時電子報)