難得有共識！陳其邁妻吳虹認同韓國瑜「高雄價值」是包容

2018年11月18日 10:44 中時 林宏聰

高雄市長選舉激戰到尾聲，主要藍綠陣營難得有了共識！韓國瑜17日鳳山造勢，喊出他心中的高雄價值是「包容」，不管來自何方，高雄人都會熱情擁抱，結果對手陳其邁妻子吳虹18日早上掃街受訪，也說認同高雄一直很包容，沒有排斥外來的，「是不是在地人不重要，對地方事務夠了解，願意跟基層站在一起，都不是問題！」

陳其邁近來在造勢會場上，總是呼籲群眾票投「真正在地的高雄囝仔」，韓國瑜鳳山造勢時，點出高雄歷任市長包括蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳菊都不是高雄人，民進黨9個立委除了林岱樺外，8個都不是高雄人，而目前4個市長候選人沒1個在高雄出生，包括陳其邁的夫人也是馬來西亞華僑，他認為包容就是真正的高雄價值，代表大家都可以愛高雄，高雄也會愛大家。

陳其邁的妻子吳虹18日上午到左營哈嘍市場拜票，受訪時被問及韓國瑜的說法，她表示認同韓所說的高雄價值，「我們也都一直很包容，也都沒有排斥任何外來的」。

吳虹說，當然不一定非要在地人不可，像謝長廷、陳菊市也都不是在地人，只要有能力做好就不是問題，「當然我們並不是在選說是不是在地人，要看候選人特質、能力，對政策的執行力、協調力」。

她解釋，選舉並不完全是在地人與非在地人的競爭，只要對於地方事務夠了解，願意下來跟基層民眾站一起，都不是問題。

針對國民黨主席吳敦義昨以「母豬」形容陳菊，吳虹表示，任何人身攻擊、尤其長相外表都是很不應該，不能夠只喜歡正妹，長得好才喜歡他，對這種人身攻擊他覺得很沒公德心。

(中時 )