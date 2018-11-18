有人咳嗽噴嚏你要閃多遠才安全？研究揭驚人答案

2018年11月18日 10:51 中時電子報 戴安瑋

有人咳嗽噴嚏你要閃多遠才安全？根據資料顯示，每一個咳嗽或噴嚏中有成千上萬粒飛沫，速度達每小時177公里，另有研究稱，每一個咳嗽噴嚏警戒範圍是半徑2.5公尺；換言之，「除非你能在3公尺內，高速閃避一群時速177公里的病菌大軍，否則你就是病菌們開疆闢土的中繼站」、「若你不幸被流感纏上，打噴嚏咳嗽時又未戴口罩遮掩口鼻，你就是一台現役疾病自走砲」。

《元氣網》報導，咳嗽與打噴嚏是身體自然反射動作，也是一種自我防衛機制，當有人抽煙，或是呼吸管有痰、碰到過敏原如花粉、黴菌、塵土等，都會咳嗽與打噴嚏，但若是罹患新型流感、百日咳、肺結核等疾病，其病毒、細菌會隨患者飛沫快速附著於周圍健康人體的結膜、鼻黏膜及口腔黏膜，造成感染，或許許多人認為「閃遠一點就好了」，就可以避開病菌。

但根據疾管局資料，每一個咳嗽或噴嚏中包含1000至40000粒飛沫，速度更可達每小時177公里，另根據一份2017年的心理學研究，人與人之間的「安全距離」，大多在2公尺以內；麻省理工學院學者發現，無論是否夾帶感染源，人類的飛沫最遠飛行距離為2.5公尺，而會致病的飛沫又比一般飛沫更容易達到此標準，如果沒有相關預防措施，疾病便會在人群中蔓延。

《元氣網》表示，與情人相偎相依的甜蜜時刻，或三五好友相聚，又或是被上司訓話的場合，只要他們任一人染有疾病，且忘情地打了噴嚏或咳嗽，除非你能在3公尺內，以極高速閃避一群時速177公里的病菌大軍，不然你就是病菌們執行開疆闢土大業的中繼站；若你不幸被流感纏上，打噴嚏、咳嗽時又沒有遮掩口鼻，你根本就是一台現役疾病自走砲。

對抗致病飛沫最有效的做法，是請生病的人戴上口罩，減少飛沫散布，或是自己在與病人接觸的場合，如探病，也配戴口罩為自己展開防護罩；若忘了攜帶口罩，美國疾病管制局建議，使用紙巾或手帕，或利用手肘、上臂來替代。美國疾病管制局不建議病人直接以手掌遮掩口鼻，因為致病飛沫會停留在手上，藉由觸摸形成接觸傳染。

(中時電子報)