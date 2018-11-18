高雄》領導者風範！游梓翔：一個事件讓人看到韓國瑜大氣

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。(資料照,郭吉銓攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨主席吳敦義昨輔選時，為已故的考試委員黃俊英抱不平，用台語說「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母」，此言引發爭議。對此，國民黨高雄市長候選人韓國瑜則在造勢大會直批吳主席發言不當，並表示寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉。世新大學副校長游梓翔在臉書表示，一個事件，讓人看到了韓國瑜的大氣。

吳敦義昨晚失言引發議論，對此，韓國瑜表示吳主席發言不適宜，強調堅持不做任何人身攻擊，並大喊寧願乾乾淨淨的輸掉，也不要骯髒地贏得選舉。吳敦義深夜也透過黨中央發出聲明，他講的是一個陳年往事，為自己的用詞不當致歉。吳敦義進一步說，自己是提醒，競爭者可能會再用同樣的奧步來影響選舉，「這些都是事實，但是可能我用的形容詞不當，我對此抱歉，但前車之鑑我們不可以忘記，要小心、小心、小心。」

對此，游梓翔指出，一個事件讓人看到了韓國瑜的大氣，也看到了吳敦義的過氣。他說某些政黨和政治人物只會抹紅抹黑抹黃、只剩悲情眼淚奧步，非常可惡。但以沙文式的語言批評對手被質疑了還說「沒有指名道姓」，同樣非常可惡。

游梓翔說要快樂歡笑歌唱的選舉、要政策願景幸福的選舉，昨晚韓國瑜展現了領導者的風範。游也提及，陳舊的思維和惡質的選戰無論藍綠，應該被全部淘汰，所有參選人都應該效法韓國瑜，打一場正面的進步的選戰。

(中時電子報)

文章來源：游梓翔臉書

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