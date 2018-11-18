上千株綠樹將遭砍闢停車場？台南仁德成功里長發起守護樹林連署

反對綠樹遭砍除，民眾一早就響應連署。(曹婷婷攝)

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仁德成功里長鄭晴而(中)今早發動連署守護樹林，左為新豐區市議員候選人許又仁。(曹婷婷攝)
台糖貼出標租公告，地方鄉親得知一大片樹林要被砍掉都不能接受。(曹婷婷攝)

砍上千株桃花心木闢停車場？台南市仁德區成功里長鄭晴而日前發現里內一塊台糖逾3公頃造林地貼出標租公告，傳出將闢停車場，質疑保護樹林都來不及了，且當地屬牛稠子遺跡，豈能粗魯開發？今早發起連署，不到半小時湧入200多人參與連署，連署完成後將找立委陳情遞交台糖總公司，鄭晴而也向行政院長賴清德喊話「您當台南市長時曾說這裡是綠肺，怎能認同有人把綠肺切掉？」

台糖公司近日在仁德區虎山段造林地貼出標租公告，由於這片造林地位置緊鄰虎山實小，傳出標租目的是要開闢停車場，鄭晴而今天發動連署，除了當地里民踴躍出席簽署陳情書，也有不少鄰近的台南市民趕來連署，共同守護樹林與生態。台糖資產課證實確有造林地要標租，但強調開闢用途必須符合相關規定。

虎山實小家長甘淙文說，大家共同心聲都是能維持綠地就盡量維持，當地因樹林蓊鬱，很多人來這裡運動呼吸新鮮空氣，大家現在都關注空汙問題，設法盡量空汙或透過綠化降低空汙，沒有道理砍樹。

台南市新豐區市議員候選人許又仁也到場連署，他說，和鄭里長一樣關心綠肺存續，這片造林地鄰近虎山實小，虎山實小是森林實驗小學又是綠色學校，周邊營造很好的生態環境，孩子走過這片樹林、學習非常有感，台糖身為國營企業應該有公益性，樹林自然長成不易，維持地方保有這處綠肺，意義重大。

「全世界趨勢都在種樹，怎麼台糖反其道而行?」鄭晴而強調，連日來擔心一大片綠樹遭砍伐，緊急發動連署動作，讓人不解的是，目前空氣汙染嚴重，台糖做法形同本末倒置，希望透過大家力量一起連署，呼籲台糖應透過專業評估、暫緩開發，不是反對開發但開發必須有限度，不應該一塊一塊侵蝕台南綠肺。他強調，如果連署陳情仍無法遏止粗魯開發，不排除發動抗爭，要求撤銷該計畫。

(中時 )

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