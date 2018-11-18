台中》盧秀燕豐原造勢擠3萬人？幕僚：主持人熱情帶動

2018年11月18日 11:42 中時 王文吉

盧秀燕（左三）與黨籍市議員候選人陳本添（左一）、沈佑蓮（右三）、黃建豪（右一）等合體拜票。（王文吉攝）

盧陣營出示通訊軟體截圖，澄清僅保守估計1萬2千人左右，並未宣稱達3萬人。（王文吉翻攝）

工作人員在豐原造勢晚會開始前擺放7千張紅椅，活動開始後持續追加到1萬張。（王文吉攝）

選前超級星期六，盧秀燕直搗台中山線票倉，豐原造勢晚會湧入爆滿人潮，聲勢相當驚人。（王文吉攝）

選前超級星期六，藍綠陣營分別在台中山線及屯區舉辦造勢晚會，激情一夜過後，盧秀燕隔日一早精神抖擻現身大坑觀音亭，向民眾拜票請託。針對晚會人數被部分媒體質疑灌水，盧秀燕表示，現場人數多少不清楚，礙於場地限制，約有萬人以上的熱烈支持，謝謝民眾的參與晚會，我們看見改變台中的盼望。

盧秀燕18日回防北屯，一早與黨籍市議員候選人合體，現身大坑觀音亭向晨起運動民眾請託拜票，獲熱情回應「我們要乾淨空氣！盧秀燕凍蒜！」盧下午將出席反空汙大遊行，晚間有北區、北屯及蘇柏興大里造勢晚會。

媒體詢問昨夜造勢晚會號稱來了3萬人，網友調侃「夜市伸縮彈性那麼好，超越物理定律」質疑人數灌水？盧秀燕表示，現場人數多少不清楚，礙於場地限制，約有萬人以上的熱烈支持，謝謝民眾參與晚會，我們看見改變台中的盼望。

還原昨夜豐原造勢晚會現場，工作人員在葫蘆墩夜市擺放7千張紅椅，人潮在晚間6點左右持續湧入，約莫半個小時已座無虛席，工作人員持續追加座椅到1萬張，仍有民眾站著相挺，主持人洪孟楷在盧秀燕進場後宣布「現場超過3萬人啦！」

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，昨日豐原晚會人氣沸騰，晚會主持看到放眼望去都是人海，盡心盡力帶動氣氛，這很自然常情，有心人刻意拿數字來做文章，早已習慣這樣千篇一律的老套操作。

吳皇昇指出，事實上，昨日晚間早有媒體記者在新聞群組詢問總部晚會人數此事，競總發言人第一時間即回答保守粗估1萬2千人左右，盧秀燕和總部感謝山城的民眾熱情支持，「我們都體會到了，台中改變，即將更好。」

盧幕僚私下表示，那種場地1萬人差不多就爆了，晚會主持人也是帶動而已，當下喊出3萬人很自然常情，不怪他，反倒是特定媒體配合網軍操作，這樣也要做文章。

(中時 )