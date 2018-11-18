新北》吳敦義失言 侯友宜：雖已道歉但已破壞長久努力

侯友宜今天上午到深坑、石碇、坪林區掃街拜票，沿途受到支持者歡迎。（王揚傑攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長候選人侯友宜今（18）日上午與劉哲彰、陳儀君、唐慧琳等議員候選人，至深坑、石碇、坪林區掃街拜票，車隊出發前眾人先在福德宮廟向土地公參拜，祈求順利當選。媒體詢問侯友宜對國民黨主席吳敦義失言的看法，侯友宜不護短說，雖然已經道歉了，但已破壞了團隊長期以來的努力，把選舉的步驟也破壞了，選舉不是製造對立和仇恨，「我們希望是用正向的力量往前」。

對於葉菊蘭批評侯友宜是個依附檔國權勢的人，侯友宜說，一切表示尊重。

至於對手蘇貞昌猛打大群館、新莊購地議題，似意將侯友宜塑造成權貴之人，對此侯友宜表示，蘇老縣長是他的老長官，選舉過程以來有過很多攻擊和批評，他完全可以體諒老長官的心情，也可以包容，畢竟他們曾經同事過，就算選戰站在對立面，他會更包容。

有關蘇貞昌一直未將失竊的180萬元解釋清楚，侯友宜說，向人民說清楚就好了，人民自己會去判斷。

對於段宜康質疑侯友宜財產申報等問題，侯友宜笑說，快點把曲棍球吞了吧！

媒體問侯友宜，今天正好是陳進興挾持南非武官21週年，是否還記憶猶新？侯友宜說，台灣社會的治安能夠穩定，要歸功於所有無數犧牲奉獻的警察弟兄們，當年和他並肩作戰的警察兄弟，沒有他們就不會成就今天的侯友宜，他要特別謝謝警察弟兄，是他一生中最重要的夥伴。

(中時 )

台中》盧秀燕豐原造勢擠3萬人？… 選前黃金周末 陳偉杰與家長孩子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。