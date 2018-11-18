新北》吳敦義失言 侯友宜：雖已道歉但已破壞長久努力

2018年11月18日 11:22 中時 王揚傑

國民黨新北市長候選人侯友宜今（18）日上午與劉哲彰、陳儀君、唐慧琳等議員候選人，至深坑、石碇、坪林區掃街拜票，車隊出發前眾人先在福德宮廟向土地公參拜，祈求順利當選。媒體詢問侯友宜對國民黨主席吳敦義失言的看法，侯友宜不護短說，雖然已經道歉了，但已破壞了團隊長期以來的努力，把選舉的步驟也破壞了，選舉不是製造對立和仇恨，「我們希望是用正向的力量往前」。

對於葉菊蘭批評侯友宜是個依附檔國權勢的人，侯友宜說，一切表示尊重。

至於對手蘇貞昌猛打大群館、新莊購地議題，似意將侯友宜塑造成權貴之人，對此侯友宜表示，蘇老縣長是他的老長官，選舉過程以來有過很多攻擊和批評，他完全可以體諒老長官的心情，也可以包容，畢竟他們曾經同事過，就算選戰站在對立面，他會更包容。

有關蘇貞昌一直未將失竊的180萬元解釋清楚，侯友宜說，向人民說清楚就好了，人民自己會去判斷。

對於段宜康質疑侯友宜財產申報等問題，侯友宜笑說，快點把曲棍球吞了吧！

媒體問侯友宜，今天正好是陳進興挾持南非武官21週年，是否還記憶猶新？侯友宜說，台灣社會的治安能夠穩定，要歸功於所有無數犧牲奉獻的警察弟兄們，當年和他並肩作戰的警察兄弟，沒有他們就不會成就今天的侯友宜，他要特別謝謝警察弟兄，是他一生中最重要的夥伴。

(中時 )