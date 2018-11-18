暗批陳菊「肥滋滋母豬」 吳敦義鞠躬：失言該道歉

國民黨主席吳敦義。(截自中時電子報直播畫面)

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國民黨主席吳敦義暗批總統府祕書長陳菊「肥滋滋的，走路像一隻大母豬」，引發各界撻伐，也遭黨內人士炮轟是豬隊友。他今早出席國民黨124周年黨慶，當場鞠躬道歉，強調當時是因談到黃俊英事件內心很悲憤，但不論是指涉或形容，他都覺得是失言，應該要道歉。

吳敦義強調，昨天不是在一個公開場合，而是10、20人的場地，裡面有幾位是黃俊英的同鄉，他也是黃多年的朋友，談到12年前黃俊英因假走路工事件落選，他內心很悲憤，但不論是指涉性言論或是形容詞，他自認失言應該道歉。

吳敦義一鞠躬表示，「要向陳菊女士，或覺得被傷害的人道歉」，但他也強調，最重要的是希望選舉不要有奧步，絕對不要打假球，這才是真正的民主，他希望選舉都是乾淨、正派的。

媒體問及，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨第一時間喊話，不希望骯髒的贏，希望幫他的人不要做人身攻擊。吳敦義聽聞直說，韓國瑜的意思就是反對奧步，但沒關係，韓不必跟他一起，「我道歉，他不必跟我一起道歉，我講失言的話不對，他沒有失言，不用道歉。」

至於被黨內炮轟打亂選戰步驟，甚至有大批韓粉湧進吳的臉書，痛批他豬隊友，要求他請辭黨主席。吳敦義說，他講錯話是事實，但不要講什麼隊友，韓粉跟柯粉一樣多，每句話他都會重視，該道歉就道歉，該堅持就堅持，只有打假球、奧步才會糟蹋民主。

媒體追問，有沒有聯絡陳菊親自道歉，吳敦義說，昨天晚上已經發了道歉聲明，剛才他也一鞠躬了，「我為什麼要聯絡她？」

(中時 )

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