國民黨新竹市主委呂學樟大力推薦 東西賣得出去人進得來就選許明財

2018年11月18日 11:17 中時電子報 綜合報導

國民黨新竹市黨部主委呂學樟籲請全力支持許明財，市長要選有宏觀有遠見能促進民生繁榮落實建設的候選人。市長提名候選人許明財選在住居地旁龍台宮擴大問政說明，誓言落實地方發展拚經濟。

圖片來源：國民黨青年部 提供

國民黨新竹市長提名候選人許明財17日在龍台宮前舉辦問政說明會，市黨部呂學樟主委表示，許明財與韓國瑜主張「東西賣得出去，人進得來」有異曲同工之妙；市長要選有宏觀、有遠見，能促進民生繁榮落實建設，就選經驗最豐富，最值得大家信賴的許明財。

圖片來源：國民黨青年部 提供

呂學樟指出，韓國瑜主張「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」；許明財掌理新竹市政時期，每逢周末六日在世博臺灣館，都可以看到排隊用餐的人潮；曾幾何時，政黨輪替，世博臺灣淪為廢墟「爛尾樓、蚊子館」；許明財如果在新竹市重返執政，相信以過去活化巨城購物中心的經驗，風城再造，經濟起飛，必然「東西賣得出去，人進得來，新竹發大財」。

許明財說明，從龍台宮這理看過去，不遠處原來有一隻「金雞母」－世博臺灣館。世博臺灣的興建，那是現任議長謝文進和當時的市議員林智堅等17名議員連署爭取。許明財覺得世博會台灣館當年是以臺灣為主題的展覽館，內有球體螢幕，播放臺灣的山水風貌與人文地景。這個曾是全世界都在看的設置，曾創下三個全球首見。包括720度全天域球幕4D劇場、懸托式球體劇院、懸掛式空中劇場，因此才標下帶回新竹興建。

世博館後來卻被當時也簽名的林智堅議員自己也否定，還在選舉中醜化並汙名化，說是蚊子館、捕蚊燈、爛尾樓…等。事實上，這是為市民祈福之用，被說成「爛尾樓」；無論如何，許明財「明白來自市民的每一分財務，都要審慎無私地使用；為市民祈福的初衷，自始自終不變」！

「愛之欲其生，惡之恨其死」，世博館被人操弄成不值錢的「蚊子館」；世博館的興建，市府多了1 萬5000坪的土地，每坪從幾萬元到約50萬元，就為市民帶來75億元的財富。承租商每年營業額有20多億元，可創下2000多個工作機會，每年也向市府繳回饋金2000多萬元，即可用來償還銀行貸款，這是一種包租公、包租婆的概念，市府根本不用出很多錢，就可以那麼多的好處。但是，如今市府不想經營、不會經營而把它關閉了，還得每年拿人民納稅錢來支應維護費用，又沒了工作機會和稅收，這是雙重損失啊！

許明財強調，活化現在的巨城購物中心，也是新竹市民一起來拚經濟，引以為傲的美事一樁。當年，這種百貨城因廠商經營不善而倒閉，變成了廢墟。許明財不忍心看這個位於市中心的精華地段被荒廢，就和當時的市府團隊想辦法招資引商，終於促成遠東集團來購買。如今每年有100多億元的營業額，換算之後，可以提供1萬多個工作機會。當初巨城和市府約定的回饋措施，把旁邊一座大樓的3到14樓提供給市府，那個價值至少也有30億元吧。這也都是市民的福祉。

與會者：

國民黨黃國新主委趙建爍、前新竹市長施性忠、童勝男、前立委張蔡美、市議員鄭正鈐、市議員參選人黃文政、嚴翊琦等。

(中時電子報)