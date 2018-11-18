國民黨新竹市主委呂學樟讚陳慶齡 前市青工會長堪稱是新竹市韓國瑜

2018年11月18日 11:23 中時電子報 綜合報導

國民黨提名新竹市香山區候選人陳慶齡幫助菜農找生計，市黨部主委呂學樟盛讚係新竹市版韓國瑜。新竹市農民福利發展協會理事長曾傳居、總幹事宋景濱共同籲請農政單位拿出智慧解決農民生計問題，不要讓農民走到街頭抗議。

圖片來源：國民黨青年部 提供

香山區市議員候選人陳慶齡幫助菜農找生計，17日結合新竹市農民福利發展協會，一起呼籲鄉親多吃當季便宜美味的高麗菜。陳慶齡表示，菜賤傷農，高麗菜盛產季，耕種者根本就是血本無歸。產地自採一顆五塊錢沒人要，運到新竹一顆才賣十塊錢。陳慶齡因為從商，對成本利潤之間非常了然於心。農民種植高麗菜扣除補貼雇工、運費以及肥料，對於一顆只賣到銅板價，將心比心，可知農民哀哀叫淒慘狀，陳慶齡只能拜託鄉親，多吃超便宜美味的高麗菜。

圖片來源：國民黨青年部 提供

新竹市農民福利發展協會理事長曾傳居強調，去年香蕉鳳梨當肥料，今年當季蔬菜產地無人要，農政單位有關單位應拿出智慧，解決耕種者生計問題，不要到時候讓農民走上街頭抗議。

國民黨市黨部主委呂學樟表示肯定；對陳慶齡結合農民團體並號召鄉親協助菜農，結果盛況空前，造成千餘人爭相搶購，解決一小部分高麗菜盛產問題。呂學樟主委看到現場搶購熱烈情況，笑稱曾任新竹市青工會長陳慶齡，原來外號叫空氣城堡慶齡奶爸，現在應該改為新竹市的韓國瑜、農民的救星，其善行義舉，讓人感佩。

(中時電子報)