NBA》拳王光環不再？湖人作客輸魔術中止4連勝

2018年11月18日 11:23 中時電子報 黃及人

Lakers' late push falls short as they drop this one to the Magic, 117-130. pic.twitter.com/33jhXQZLH3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年11月18日

自從「拳王」泰森錢特勒加盟之後，還沒嘗過輸球滋味的湖人，18日終於踢到鐵板，儘管湖人6人得分上雙，卻在第2與第3節徹底失血，最後慘遭地主魔術130比117擊潰，中止最近4連勝，8勝7敗戰績也滑落到西區第8。

儘管湖人首節在「小皇帝」詹姆斯帶領下，始終保持領先地位，沒想到魔術次節開始爆發，尤其是主力中鋒武切維奇在內線無人能擋，搭配奧古斯丁外線開火，魔術第2節狂掃37分，反觀湖人只拿22分，場上局面頓時扭轉。

到了下半場，湖人還是無法解決武切維奇、奧古斯丁兩人內外聯手問題，只能眼見落後差距擴大到20分以上，湖人總教練華頓乾脆末節都讓詹姆斯休息，雖一度靠著板凳戰力追到只差10分，這卻是湖人所能追近的最小差距。

詹姆斯攻下全隊最高22分，外加7助攻、4籃板，史蒂芬生也拿19分，英格拉姆17分、7助攻與6籃板，不過先發控衛「球哥」朗佐鮑爾徹底失常，全場5投0中、得分掛蛋，湖人替補後衛隆多還需1個月時間才能傷癒歸隊。

武切維奇貢獻36分、13籃板的雙十數據，奧古斯丁也有22分、7助攻，佛尼爾15分、5籃板及4助攻，2連勝的魔術，目前戰績8勝8敗、勝率重回5成，排名升到東區第7。

(中時電子報)