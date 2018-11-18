台中》盧秀燕晚會人數灌水？龍嗆：盧言論不實 燕陣營駁：帶動氣氛常情

盧秀燕陣營在豐原葫蘆墩夜市舉辦造勢晚會，喊出人數3萬人，被質疑灌水。（盧秀燕競總提供）

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藍、綠台中市長候選人選前黃金周末各辦晚會大車拚，都喊出人數3萬，外界質疑盧陣營灌水。台中市長林佳龍18日對此批評，對手盧秀燕有很多不實言論，從後援會署名造假，到晚會場地空間容納量都受質疑，但他不會計較，因為人民的眼睛是雪亮的。盧陣營反擊，回覆媒體時指「保守粗估1萬2千人左右」，晚會主持人現場喊出「3萬人」，是因放眼看去都是人，帶動氣氛的自然常情。

17日是選前最後周末，各候選人全力衝刺，林佳龍在太平體育場辦「進步台中、我們都是台中隊」光榮晚會；盧秀燕在豐原葫蘆墩夜市辦「翻轉台中！飛燕啟程！」造勢晚會，雙方陣營大車拚意味濃厚，雙方先後均喊出晚會爆滿人數3多人，經媒體報導引發網友討論，提出豐原夜市場地一般認為僅能容納7千人，質疑盧陣營灌水。

林佳龍18日在建國市場拜票前回應媒體詢問表示，候選人宣稱的活動人數，都要能受得起檢驗，現在科技很發達，例如空拍、事前桌椅安排等都能略知。林佳龍強調，對手盧秀燕有很多不實的言論，包括後援會署名造假、活動場地容納人數等受外界質疑，雖然講得很誇張，但他不會計較，因為他相信人民的眼睛是雪亮的，這些事件都應該接受輿論的檢驗。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，豐原晚會人氣沸騰，晚會主持看到放眼望去都是人海，喊出「3萬人」，這是帶動氣氛的自然常情，但有心人刻意拿來做文章，早已習慣這樣千篇一律的老套操作。

吳皇昇進一步指出，媒體記者在盧陣營的新聞群組詢問晚會人數，他第一時間即回答「保守粗估一萬兩千人左右」，盧秀燕和總部感謝山城的民眾熱情支持，我們都體會到了，台中改變，即將更好。

(中時 )

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