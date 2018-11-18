寂光寺捐物資行善 地藏盛會法喜遍法界

靈鷲山佛教教團祖庭～礁溪龍潭湖畔的寂光寺，17日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口施食法會」。（許哲瑗翻攝）

友善列印
中時
靈鷲山佛教教團祖庭～礁溪龍潭湖畔的寂光寺，17日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口施食法會」。（許哲瑗翻攝）

靈鷲山佛教教團祖庭～礁溪龍潭湖畔的寂光寺，17日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口施食法會」，在菩薩的蓮花座下，虔誠的《爐香讚》梵唄聲中，召請法界眾生聽聞佛法、皈依受戒，仰仗三寶加持力廣度普施、往生善趣、成就菩提。

靈鷲山開山住持心道法師常教導我們要慈悲喜捨，法會圓滿後，寂光寺監院大良法師廣結善緣，請宜蘭縣鴻德養護院前來載運白米300斤、2大箱的麵食、柚子各類蔬果，顯現度盡眾生方成佛的慈悲。

大良法師開示，心道法師早年在宜蘭塚間修頭陀行，發願荷擔一切眾生苦難苦行，圓滿一切眾生心願，「寂光寺」更是心道法師早期實修體證的重要行處，也是最早成立的修行道場，已成為靈鷲山四眾弟子「尋根之旅」的重要聖地，也是修行加持力最殊勝的道場之一，感謝大家有因緣的具足和善良、慈悲的心，來到師父早期修行的地方，圓滿1年2次的殊勝地藏法會。

11/17的地藏法會，從早上8時30分到下午2點30分，由寂光寺執事大良法師擔任主法，淨華法師、寶祥法師、寶惠法師、寶廣法師、寶恆法師則帶領來自各講堂的信眾誦讀《地藏經》。

下午3時舉行瑜伽燄口施食法會，由98歲的月現老和尚主法，敬設美味齋食，召請六道眾生前來聞法受食，殊勝法筵進行到夜幕低垂，梵音唄誦聲在山水間共振共鳴。

《地藏經》上、中、下卷，內容闡述地藏菩薩為救度母親，發下救度眾生的大願。大良法師說，地獄是三界中最苦的地方，菩薩發願到最苦的地方救度眾生，因為生生世世以來的眾生，都曾是我們累劫的父母，「地獄不空，誓不成佛。」地藏菩薩以堅毅不拔的廣大慈悲心，度脫三界六道一切眾生，是歷代大德特別推崇的菩薩，眾善信大德虔心參與共修，與無量無邊眾生結累世善緣，同霑法益，冥陽兩利。

大良法師也希望大家護持心道法師自緬甸恭請的「大白玉臥佛」，祈願共啟造佛勝德，佛耀祖庭！

參與法會的功德主們手持法本專心持誦，以最虔敬心超薦祖先眷屬及冤親債主，他們說，能夠在寂光寺共修持咒念經，梵音繞耳、法喜充滿，非常殊勝，更顯無量功德，希望藉由諸佛菩薩加被，為親人滿願增福、消災延壽，為往生者持咒念經，隨喜佈施燄口施食。

(中時 )

台鐵招標強制限速 鐵道學會：積… 《翻爆旺美食》天冷心不冷 精選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。