寂光寺捐物資行善 地藏盛會法喜遍法界

2018年11月18日 12:00 中時 許哲瑗

靈鷲山佛教教團祖庭～礁溪龍潭湖畔的寂光寺，17日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口施食法會」。（許哲瑗翻攝）

靈鷲山佛教教團祖庭～礁溪龍潭湖畔的寂光寺，17日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口施食法會」，在菩薩的蓮花座下，虔誠的《爐香讚》梵唄聲中，召請法界眾生聽聞佛法、皈依受戒，仰仗三寶加持力廣度普施、往生善趣、成就菩提。

靈鷲山開山住持心道法師常教導我們要慈悲喜捨，法會圓滿後，寂光寺監院大良法師廣結善緣，請宜蘭縣鴻德養護院前來載運白米300斤、2大箱的麵食、柚子各類蔬果，顯現度盡眾生方成佛的慈悲。

大良法師開示，心道法師早年在宜蘭塚間修頭陀行，發願荷擔一切眾生苦難苦行，圓滿一切眾生心願，「寂光寺」更是心道法師早期實修體證的重要行處，也是最早成立的修行道場，已成為靈鷲山四眾弟子「尋根之旅」的重要聖地，也是修行加持力最殊勝的道場之一，感謝大家有因緣的具足和善良、慈悲的心，來到師父早期修行的地方，圓滿1年2次的殊勝地藏法會。

11/17的地藏法會，從早上8時30分到下午2點30分，由寂光寺執事大良法師擔任主法，淨華法師、寶祥法師、寶惠法師、寶廣法師、寶恆法師則帶領來自各講堂的信眾誦讀《地藏經》。

下午3時舉行瑜伽燄口施食法會，由98歲的月現老和尚主法，敬設美味齋食，召請六道眾生前來聞法受食，殊勝法筵進行到夜幕低垂，梵音唄誦聲在山水間共振共鳴。

《地藏經》上、中、下卷，內容闡述地藏菩薩為救度母親，發下救度眾生的大願。大良法師說，地獄是三界中最苦的地方，菩薩發願到最苦的地方救度眾生，因為生生世世以來的眾生，都曾是我們累劫的父母，「地獄不空，誓不成佛。」地藏菩薩以堅毅不拔的廣大慈悲心，度脫三界六道一切眾生，是歷代大德特別推崇的菩薩，眾善信大德虔心參與共修，與無量無邊眾生結累世善緣，同霑法益，冥陽兩利。

大良法師也希望大家護持心道法師自緬甸恭請的「大白玉臥佛」，祈願共啟造佛勝德，佛耀祖庭！

參與法會的功德主們手持法本專心持誦，以最虔敬心超薦祖先眷屬及冤親債主，他們說，能夠在寂光寺共修持咒念經，梵音繞耳、法喜充滿，非常殊勝，更顯無量功德，希望藉由諸佛菩薩加被，為親人滿願增福、消災延壽，為往生者持咒念經，隨喜佈施燄口施食。

(中時 )