NBA》沒甜瓜更好！三巨頭領軍火箭重返西區前8

火箭後衛哈登輕鬆切入籃下取分。(美聯社)

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中時電子報

在跟「甜瓜」安森尼分道揚鑣後，火箭確實逐漸找回上季雄風！火箭「三巨頭」哈登、保羅與卡培拉攜手轟下81分，全隊更飆進20顆三分球，終場132比112擊垮國王，勇奪最近4連勝，目前8勝7敗的火箭，本季首次擠進西區前8。

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火箭一開賽就靠哈登、保羅、吉拉德格林等人的三分外線，以及卡培拉強勢內線攻守，打完上半場，就以71比59領先國王，來到第3節，更是一舉擴大領先到20分以上，也讓國王幾乎沒有任何反撲機會，只能乖乖接受落敗命運。

「大鬍子」哈登展現上季年度MVP應有身手，全場投17中10、10罰全進，攻下全場最高34分，且有8助攻、4籃板、3抄截，保羅也拿24分、9助攻，卡培拉23分、16籃板與5火鍋，就連替補前鋒吉拉德格林都摘17分。

其實少了安森尼的最大差異，就是火箭終於願意好好防守，尤其是塔克、恩尼斯、蓋瑞克拉克等人，都默默扛下場上防守重任，也讓哈登、保羅、格林等人可以專心飆分，假如安森尼再不改變自己防守欠佳形象，未來動向相當堪憂。

(中時電子報)

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