《翻爆旺美食》天冷心不冷 精選全台超人氣薑母鴨

2018年11月18日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎人多聚餐選這裡 輕鬆沒壓力

逐漸入冬，熱騰騰的薑母鴨暖胃又暖心，使用炭燒的霸味薑母鴨是基隆老饕心中的好滋味，服務生先將木炭燒熱，再將燒紅的炭火擺到桌子中間。店家湯頭米酒要加可另外詢問，熬煮後少了一般米酒的嗆辣味，多了淡淡的鴨肉清香，喝起來通體舒暢。鴨肉Q軟滑嫩，口感不乾柴，單吃不沾醬就很好吃，沾醬後更加入味。

◎泡完溫泉吃美食 暖心又暖胃

天氣漸涼，許多人開始會尋找泡溫泉的好地方，新北市的金山溫泉就成了熱門觀光景點之一，不少在地人一致推薦泡完溫泉後，就要來一份當地相當出名的「老主顧碳燒薑母鴨」，店內不使用瓦斯爐，採用天然炭火維持熱度，讓洗完溫泉的遊客能保持著泡完湯的暖度，一邊享用道地薑母鴨。

◎品美食兼賞美景 休閒好去處

隱身在郊區巷弄內的陽柳塘養生鍋物，以「就像走進自己家廚房一樣」為理念，嚴選新鮮食材、現熬湯底，販售溫順不辣口的美味薑母鴨，緊鄰埤塘和滿滿楊柳旁邊，嘗美食還能觀水色，無怪乎總是高朋滿座。

◎白蝦提味更鮮甜 吃了超滿足

白蝦提味的薑母鴨，更鮮甜！時序是冬令進補的季節，二林鎮「阿加薑母鴨」以當天現宰的紅面番鴨經麻油與老薑爆香後加入獨門中藥材燉煮，香味很夠勁；尤其加入白蝦，更可以讓鴨肉與海鮮的美味流連在嘴邊，消費者吃了超滿足。

◎湯頭濃郁風味鮮 人氣強強滾

位於台南新營新進路上的「勳」新進薑母鴨開業27年，店家以老薑頭、胡麻油、米酒及獨門配方中藥材烹煮的薑母鴨湯頭濃郁，且食材新鮮，很受饕客歡迎，店內還有加入紅蟳、鹹水蝦的海味版，以及熟客限定的隱藏版鹹酥鴨，口味獨特。

◎全國薑母鴨比賽 勇奪第３名

屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」是當地名店，老闆江政隆及老闆娘王滿10多年前創業，迄今傳承到第2代；女兒江宜柔和兒子江子健今年「代父母出征」，拿下全國薑母鴨比賽第3名。竹源薑母鴨溫補不燥熱，口感不澀不上火，很受消費者喜愛。

(中時電子報)