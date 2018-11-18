姚文智聲援傅榆 逼問柯文哲：你還是支持兩岸一家親嗎？

民進黨台北市長候選人姚文智。（鄧博仁攝）

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今天是選舉前的超級星期天，但因第55屆金馬獎昨引爆統獨戰爭，金馬話題也延伸到政治戰場。民進黨台北市長候選人姚文智今受訪時力讚鄭麗君的反應非常即時、明確，並聲援紀錄片得獎導演傅榆，直言沒辦法在接受主張兩岸一家親、同意九二共識的政治人物。姚也數度在鏡頭前逼問台北市長柯文哲，經過傅榆一番話、頒獎人涂們喊兩岸一家親，「柯市長，你還是支持兩岸一家親嗎？」

姚文智表示，昨天金馬獎發生了很多事件，幾乎是台灣政治發展的困境跟縮影，非常感謝文化部長鄭麗君回應「這裡是台灣，不是中國台灣」，而傅榆也說出了他們深層的渴望。

姚文智也隔空向柯文哲喊話，指柯在上海雙城論壇說兩岸命運共同體，經過昨天金馬獎，柯是首都市長，應該主動向外界說明他是否改變兩岸一家親的想法？或是柯根本跟中國的頒獎人一樣，認為兩岸一家親是市民期待？要求柯文哲跟丁守中都清楚回答。

姚文智，台灣國際處境困難，但還要展現對藝術發展的多元包容與熱情，雖然要務實謹慎，但我們心裡還是有一條紅線，「這條紅線是不容許你侵門踏戶，或是無所不用其極，想把霸權思維凌駕在所有人身上」。

姚文智說，相信這些來自中國大陸的客人，他們也是在霸權教條底下說出這些話，或許他們心裡連想都沒想過，而馬雲被辭職、范冰冰被繳稅，都反映「中國霸權是無所不在」。

由於近來中國大陸電影屢屢勇奪金馬獎，綠委管碧玲曾喊出應該要停辦金馬獎，媒體詢問姚是否也應該停辦或有其他想法？姚說，金馬獎的問題他非常清楚，但他現在在選舉，笑說日後再跟媒體私下聊，希望柯文哲、丁守中明確說明自己的紅線，還是早已棄守。

(中時 )

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