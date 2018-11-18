嘉義》黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說英語遭消音 揚言提告

2018年11月18日 12:20 中時 廖素慧

手語老師李信賢是第3次為市選委會擔任手語翻譯。（廖素慧攝）

選委會委員擔任政見會主持人的嚴庚辰律師。（廖素慧攝）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統18日在嘉義市選委會辦的市長候選人公辦電視政見會，用英語引述美國總統林肯《蓋茨堡演說》約2分鐘遭消音，他表達抗議、揚言提告，並諷「英語是國際語言，難道台灣要自外於國際社會嗎？」

選委會委員擔任政見會主持人的嚴庚辰律師表示，中選會有規範，依《公職人員公辦政見發表會實施辦法》第10條規定，候選人發表政見應使用本國語言，該候選人中途用英語發表政見，他有制止，但候選人未理會，因此才由選務人員消音處理。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統抗議說，為什麼不能說英語？他說的是美國總統林肯的《蓋茲堡演說》，內容論述民有、民治、民享的概念，是全世界最有名的演講，英語是國際語文，台灣難道要自外於國際社會嗎？若是新民母親，也可以講泰國話、越南話，怎麼不可以？他有言論自由，要提告市選委會違反《選罷法》。

手語老師李信賢是第3次為黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統翻譯手語，他說，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統唱歌、又用英語發表政見，因政見發表不同於一般英語說話，他「努力比出來」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統24分鐘的政見發表中，花招百出，千奇百怪，噱頭十足，唱作俱佳，他先親吻千元鈔票數次，接著唱財神歌，又當場撒鈔票，營造財氣滿滿的氣氛，又唱《送你99朵玫瑰》、《夜襲》等多首歌。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統嗆聲韓國瑜邀他公開辯論，酸宋楚瑜不認真選總統才會選不上，諷總統蔡英文，又稱大陸國家主席習近平為「小平平」，還拉美國總統川普下水稱「結拜兄弟」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統示範喝蜂蜜檸檬水，嫌不好喝，再喝嘉義最有名的飲料，大讚「喝了這款飲料，若還喝得下蜂蜜檸檬水，是腦袋進水」，戲劇化的發表會，噱頭吸睛，唯獨對嘉義市的施政政見論述不多。

(中時 )

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統力推嘉義知名的手搖飲料。（廖素慧攝）