反空汙遊行前 環團打臉中市改善全國第一

2018年11月18日 12:07 中時 馮惠宜

最後環團與志工也先展示本次遊行的吸睛畫面，包括多款藻礁生態動物道具、紅傘排「用選票要無煤反黑箱」。（馮惠宜攝）

繼台北、高雄反空汙大遊行之後，台中反空汙遊行18日下午一點在台中市民廣場前公益路封街集結，台灣健康空氣行動聯盟聯合北中南環團和公民團體上午先在現場召開記者會，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃公布數字打臉中央及台中市政府台中空汙改善全第一的說法，直指台中2017年PM2.5減量程度(比2014年)僅排名第八，並非名列前茅。

在行前記者會上，主辦單位重申遊行訴求：四反二救二要，「反空汙、要無煤」、「反黑手、救藻礁」、「反黑箱、要陽光」、「反獨裁、救民主」。更預告遊行活動特色包括以紅傘排選票章象徵用選票反空汙，以及割破黑箱背板，露出幕後黑手訴求打破黑箱要陽光等。

葉光芃拿出數據打臉環保署及台中市政府「台中空汙改善全國第一」的說法，直指法定PM2.5手動測值比較全台31個測站2014與

2017年均值的減量排名，台中市只排名第8 ，表現僅是中段班，差強人意，鄰縣彰化和南投的改善都比台中多一點，連雲林斗六站的排名都在台中前面。事實上，減量最多的是嘉義，其次是金門，九成以上受境外影響的金門改善多，顯示三年來境外對台灣的影響大減，環保署和台中市政府不該再用老舊的研究數據說境外汙染佔三成來持續愚民。

最後環團與志工也先展示本次遊行的吸睛畫面，包括多款藻礁生態動物道具、紅傘排「用選票要無煤反黑箱」，拍照打卡區用的「空污家籠」道具等，還有多款限量貼紙與頭巾。更有五根2.5公尺的縮小版中火燃煤煙囪被遊街示眾，被貼上禁煤標誌，另有10公尺長的中火煙囪帆布，將呈現對減中火煙囪時程的期望等。

對於環團訴求，台中市新聞局長卓冠廷表示，距離選舉投票日僅餘不到1週時間，為尊重遊行主軸，避免泛政治化，反模糊焦點，身兼市長候選人的現任台中市長林佳龍以「落實減煤、綠色能源」的行動聲援，支持抗空汙的立場，並強調，市府改善空汙的立場始終堅定，並與市民站在同一陣線。而林佳龍下午將出席「文山綠光計畫綠色能源」的啟用典禮，以具體行動回應各界對綠色能源的期待，也代表台中市積極透過發展綠色能源，同時落實減煤以對抗空汙的決心。

圖說：台中反空汙遊行18日下午一點在台中市民廣場前公益路封街集結，台灣健康空氣行動聯盟聯合北中南環團和公民團體上午先在現場召開記者會。（馮惠宜攝）

最後環團與志工也先展示本次遊行的吸睛畫面，包括多款藻礁生態動物道具、紅傘排「用選票要無煤反黑箱」。（馮惠宜攝）

(中時 )