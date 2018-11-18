81歲阿嬤撿回收迷路 「新莊走到土城」金城所員警助返家

2018年11月18日 12:07 中時 許哲瑗

王姓阿嬤日前撿完回收物後忘記回家的路，竟一路從新莊走到土城，幸好土城金城派出所員警協助返家。（許哲瑗翻攝）

王姓阿嬤日前撿完回收物後忘記回家的路，竟一路從新莊走到土城，幸好土城金城派出所員警協助返家。（許哲瑗翻攝）

81歲王姓阿嬤11日晚上10點多準備返家時，卻突然忘記回家的路，竟拎著一大袋剛撿完的寶特瓶回收物，一路從新莊走到土城，幸好附近民眾察覺報案，土城金城派出所員警才聯絡到家人，開著巡邏車帶阿嬤回家，讓兒子直呼「揪甘心」！

警方表示，王姓阿嬤家住新莊，平時總喜歡到處走走順便撿回收物變賣貼補家用，但有時會忘記回家的路，多次被好心民眾發現，報警通知派出所員警協助送她回家，兒子也經常因為媽媽走失，接獲派出所電話，於是向新北市政府申請預防走失項鍊，讓媽媽迷路時能透過手鍊告知民眾家的方向。

11日晚上10點多，王姓阿嬤撿完回家物準備回家時，又再次迷路，竟一個人拎著一大袋回收物，一路從新莊走到土城，幸好好心民眾報案，金城派出所警員石明哲、王雅葵及劉玲君前往協助，王姓阿嬤雖然忘了家住哪裡，但還記得家中電話，警員陳鈺升先開巡邏車載她返回派出所休息，並儘速協助聯絡兒子。

土城分局呼籲，家中如有年長者，應多加關心，並注意是否有失智健忘等情狀，若有此情狀可替家中長輩申請預防走失手鍊，以免在外迷途不知返家路時，遇熱心民眾及警察就能更快速的替失智老人找到回家的路。

(中時 )