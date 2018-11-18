NBA》傷兵爆棚！勇士本季首次嘗到連敗滋味

獨行俠後衛巴雷亞雖倒在地上，仍把球趕緊傳出。(美聯社)

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中時電子報

面對柯瑞、卓雷蒙格林、麥金尼等主力都因傷無法上場的窘境，勇士18日作客來到獨行俠主場，最後以109比112無奈吞下本季首次2連敗，這也是獨行俠自從2015年12月以來首度擊倒勇士，只能說勇士近日傷兵問題太嚴重了。

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整場比賽都陷入你來我往的拉鋸僵局，打到最後1分10秒，東契奇的中距離命中，幫助獨行俠取得109比108領先，接下來杜蘭特中距離跳投沒進，也讓勇士逼不得已只好採取故意犯規凍結時間，芬利史密斯最後15.4秒兩罰中1。

面對2分落後局面，勇士暫停過後，這次換成「浪花弟」克雷湯普生中距離跳投不進，籃板球落到東契奇手上，最後7.2秒兩罰俱中，幫助獨行俠取得4分穩定領先，接下來傑瑞柯雖搶進攻籃板，卻遭狄安卓喬丹火鍋伺候結束比賽。

杜蘭特攻下全場最高32分，克雷湯普生也有22分進帳，可惜其他勇士先發球員攜手只得13分，再次證明他們確實不能沒有柯瑞與格林；獨行俠則以菜鳥前鋒東契奇24分最高，哈里生巴恩斯23分，狄安卓喬丹13分、10籃板。

(中時電子報)

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