彭斯痛批大陸援助是「束縛帶、不歸路」 陸媒：更像是美國作為

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美國副總統彭斯日前在APEC發表演講時公開批評大陸，稱其援助損害了受援國的主權。對此，大陸《環球時報》評論稱，「怎麼聽上去彭斯描述的那個公平對待各國的國家更像是中國，而他指責損害了別國獨立主權的反倒是美國呢？」眾所周知，美國與發展中國家關係被各國詬病最多的就是它喜歡干涉內政，附加條件不少是政治性的，令後者非常為難。看看美國在與大陸經濟合作中找過多少政治麻煩就一目了然了。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》17日刊登「彭斯批評的那個中國更像是美國」評論指出，彭斯被一些西方媒體視為「美國對華強硬立場的代言人」，然而言多必失，彭斯在APEC演講中不僅指責大陸的援助增加了受援國的債務，損害了受援國的國家主權，還說美國為各國提供了「更好的選擇」，美國不會損害、侵犯它們的獨立主權，而會公開、公平地對待那些國家。

評論稱，「怎麼聽上去彭斯描述的那個公平對待各國的國家更像是中國，而他指責損害了別國獨立主權的反倒是美國呢？」

評論指出，眾所周知，大陸對外開展援助與合作，最突出的標誌就是不附帶任何政治條件。而美國與發展中國家關係被各國詬病最多的就是它喜歡干涉內政，對外援助都會附設經濟之外的條件，有不少是政治性的，觸及發展中國家的社會治理體系，令後者非常為難。

評論稱，看看美國在與大陸經濟合作中找過多少政治麻煩就一目了然了。「人權」問題經常出現在美國對華經貿談判中，國企與大陸政治制度有很大關係，美國也想干預。美國對華尚且如此，那些受援和與美國有經貿聯繫的小國會受美國多少氣，就可想而知了。

評論強調，還是讓事實說話吧。只要有善良的意願和相應行動，美方不用通過批評大陸來彰顯自己的獨特或卓越，各國自然能夠識別出來。而通過貶低他人來抬高自己，這無論在生活中，還是在國際舞臺上，都不會被視為高尚的表現。

(中時 )

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