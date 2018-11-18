鹿港馬拉松熱情開跑！8000跑著沿海追風

2018鹿港馬拉松18日在鹿港體育場熱情開跑，鹿港鎮民總動員，鄉親熱情當啦啦隊，8000跑者沿海追風。（吳敏菁攝）

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2018鹿港馬拉松18日在鹿港體育場熱情開跑，上百台古董老車和美式重機也來助陣一程。（吳敏菁攝）
魏明谷表示，縣府用馬拉松行銷彰化，2018彰化馬拉松系列，鹿港馬拉松是第7匹馬。（吳敏菁攝）

2018鹿港馬拉松18日在鹿港體育場熱情開跑，鹿港鎮民總動員，鄉親熱情當啦啦隊，8000跑者沿海追風，雙腳體驗鹿港風華，深入彰濱觀光工廠群，上百台古董老車和美式重機也來助陣一程，活動提供環保杯，減少桶裝水和紙杯供應，盈餘全捐給彰化家扶作公益。

拚戰！彰化縣長魏明、縣長候選人王惠美、黃文玲和紀政等也都一早就身著運動裝來一起開跑，使出十足的運動精神。

魏明谷表示，縣府用馬拉松行銷彰化，2018彰化馬拉松系列，鹿港馬拉松是第7匹馬，鹿港人文薈萃，跑者不僅可以欣賞古蹟、遊覽彰濱的觀光工廠群，還可以品嘗鹿港知名小吃，大家一起來運動，打造彰化成為運動大縣。

鹿港馬拉松好手雲集，全台首創老爺車結合「馬拉松賽&鹿港老鎮&親子家人」同樂

，台灣車友們交流，更召集上百台古董老車與美式重機一起讓跑友欣賞，讓更多人了解台灣老爺車文化及老車的魅力。

鹿港馬拉松邁入第二屆，提倡環保路跑，除發放環保杯，各供水站僅提供500箱桶裝水及少量紙杯，為地球盡一份心力。大會更免費提供視障選手及志願陪跑員，透過行動把不可能化為可能，就是馬拉松精神。

這次盈餘全數捐給彰化家扶中心，協助幫助弱勢兒童、少年及其家庭，主辦彰化高中獅子會和彰化家扶合作，鼓勵跑者捐出晶片，晶片抵押金100元捐家扶，選手不僅挑戰自我、運動強身，還兼具公益，激發社會正面能量！

(中時 )

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