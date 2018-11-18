雲南推動茶園有機化綠化 打造一流普洱茶博物館

2018年11月18日 12:38 旺報 孫曜樟

淘汰不合格茶園、嚴禁使用未在茶葉上取得登記的農藥、開展茶葉重大科技攻關……雲南省政府最近印發了「關於推動雲茶產業綠色發展的意見」，要求茶農推動綠色茶園建設，到2022年實現全省茶園全部綠色化，茶產業綜合產值達到1200億元以上。

茶產業是雲南的特色優勢產業，根據檔指出，雲南將淘汰土壤條件、生態環境等達不到綠色要求的茶園。同時，透過土壤改良、優良品種推廣、完善設備等措施，改良低效茶園，提升茶園綠色生產能力；全面推行科學配方施肥，嚴禁使用未在茶葉上取得登記的農藥，大力推廣茶園綠色防控技術，實現茶園綠色化生產。

雲南將加快有機、綠色茶園基地建設，對面積500畝以上，獲得國內外具有認證資格的機構綠色認證、有機認證的茶園，當地政府將分別按照每畝100元、200元標準發給經營業者一次性補助。

據瞭解，雲南還將開展利用互聯網技術構建綠色茶園預警機制；及綠色茶園管理生產綜合技術模式應用研究，展開茶園生物多樣性因數對環境要素形成及茶葉品質影響的研究，為加快推動茶園綠色化提供技術支援。

此外，雲南也將加快中國普洱茶中心建設，充分展現「展示、交易、倉儲、體驗、科研、旅遊」等6大功能，打造世界一流普洱茶博物館。

(旺報 )