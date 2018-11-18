「婚宴蟑螂」改做「購車蟑螂」！他被騙後怒轟：畜牲

2018年11月18日 12:38 中時電子報 戴安瑋

婚宴蟑螂母女檔女兒騙汽車銷售說，她老公要買車，要汽車銷售員北北上。翻攝《爆料公社》

婚宴蟑螂母女檔女兒騙汽車銷售說，她老公要買車，要汽車銷售員北北上。圖為該女跟網友的對話。翻攝《爆料公社》

「婚宴蟑螂」母女檔又重出江湖變「購車蟑螂」。一從事汽車銷售的網友發文表示，這個月5日接到一自稱叫宛娟的女子Line訊息，說要買車，並要他昨天上台北，他如約於下午6點抵達台北車站，與她碰面後，卻一直等晚上11點多，仍不見她先生、媽媽來，直到警察告訴他該女子是「婚宴蟑螂」，他才知道被騙，氣憤的說，「根本沒想到會遇到這種畜牲」。

去年11月一對宋姓、王姓母女檔佯裝新人親友，混入結婚會場白吃白喝，被拆穿後惱羞成怒裝可憐，引起網友撻伐外，還被控詐欺，沒想到這對母女檔又重出江湖了。原po在不公開社團《爆料公社》上發文和照片說，「我是一位高雄賣國產車的銷售業務，但昨天遇到一位鼎鼎大名的小姐、婚姻（宴）蟑螂，現在改成購車蟑螂了！提醒大家不要上當了」。

他說，11月5日日突然LINE有位叫宛娟的小姐說她先生想買車，她是在網路看見他的文章，所以跟他聯繫；他問她住那邊？要安排試乘服務？她回說，她結婚生小孩了，先生要買車。雙方於是約11月7日在高雄某7-11碰面及安排試乘，但7日當天人沒來，電話也不通；11月17日下午14點6分，他又收到該女子INE訊息，女子在次說，她老公想要買車，要他上台北。

他當天下午5點35分抵達台北車站後，找不到該女子，因為該女子在Line上的照片是年輕清秀妹，最後電話連繫上，他才知是「侏羅紀」（胖妹之意），但他沒認出她是鼎鼎大名的婚宴蟑螂，所以與該女子在火車站一直等待她的老公、她的媽媽，直到晚上11點45分，兩位警察走過來，當時現場6-7人，但只對蟑螂說，身分證件查一下。

他覺得不對勁，偷偷問啊SIR，警察告訴他，該女子很紅，戰績累累，手機拿出來找「婚姻蟑螂」四個字就知道。他搜尋後才恍然大悟，最後只好默默到高鐵站將已錯過的班車車票退，改搭客運回高雄。他說，業務是個很辛苦的行業、賣一台車子賺沒幾千元，為了做出最好的服務，客戶在哪，我們立刻空出時間直接到府服務，根本沒想到會遇到這種畜牲。

網友紛留言說，「天哪，超傻眼」、「業務工作真的好辛苦」、「真的很倒霉...委屈你了」、「這也能騙?」、「應該去收驚驅邪」、 「奇怪這個人為什麼都不會被關」、「我正在想，現在的法律無法睜一隻眼閉一隻眼嗎？我超想拿棍棒打死小強的說」。

(中時電子報)