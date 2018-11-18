大陸南亞布局出現新狀況 馬爾地夫「親印」新總統就職

「親印派」馬爾地夫新任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）17日宣誓就職，他曾表示，將重新評估與大陸此前簽署的投資方案。（翻攝自印度總理莫迪推特）

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大陸近來在馬爾地夫、斯里蘭卡的布局都出現新狀況。大陸觀察者網報導稱，馬爾地夫新任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）17日宣誓就職，他曾表示，在大陸投資專案之後，該國已經負債累累，將重新評估與大陸此前簽署的投資方案，並承諾「印度優先」的外交政策，強調馬爾地夫需要同其近鄰印度保持牢固的關係。此外，斯里蘭卡自上月底政府被解散以來，陷入政治危機已3周，這場總理「難產」的劇情也越發迷離。

大陸觀察者網報導指出，贏得馬爾地夫大選的反對派領導人薩利赫17日宣誓就職，成為新任總統。印度總理莫迪和其他300多位外國政府代表出席就職典禮。薩利赫的盟友、流亡斯里蘭卡的前總統納希德，以及另一位前總統加堯姆，也出席了就職典禮，他們與莫迪坐在一起，談笑風生。薩利赫的前任，「親中」的亞明則抵制就職典禮。

報導稱，典禮之後，薩利赫和莫迪舉行會談，薩利赫向莫迪介紹他上任時面臨的「嚴峻經濟形勢」，馬爾地夫經濟正面臨危機，「在中國投資專案之後，該國已經負債累累」。薩利赫還提到印度對馬爾地夫的援助，莫迪則表示，願以「一切可能的方式」提供協助。

報導指出，薩利赫承諾「印度優先」的外交政策，強調這個人口40萬的國家需要同其近鄰印度保持牢固的關係。將對前政府同大陸簽署的投資專案進行調查。

報導稱，有印度政府官員表示，印度隨時準備向馬爾地夫新政府提供幫助。有外交消息來源說，美國也將加強同馬爾地夫的接觸。

此外，印度的另一近鄰，斯里蘭卡近期也陷入政局混亂。大陸新華社報導稱，斯里蘭卡議會16日再次通過對政府的不信任案，提名總理拉賈派克薩被否決。兩天前，議會已就此舉行了不信任動議投票，但因程式存在爭議而遭質疑。自上月底政府被解散以來，斯里蘭卡陷入政治危機已3周，這場總理「難產」的劇情也越發迷離。

(中時 )

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