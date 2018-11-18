摘金馬男配淚謝另一半！袁富華自許「演到不能演」

袁富華獲本屆金馬獎最佳男配角大獎。（經紀人提供）

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第55屆金馬獎最佳男配角獎，17日由《翠絲》的袁富華奪下，他領獎時激動感謝圈外女友，哽咽說：「她一直說上台不要感謝我，但我不可能不感謝她，如果不是她30年來的支持，我不會走到今天。」慶功宴上聊起女友，袁富華表示下台後接到女友來電恭喜，「她也滿開心的，告訴我說不要（慶功）太晚，到酒店回個訊息就好，她真的是很冷靜的女生」。

袁富華獲本屆金馬獎最佳男配角大獎。（經紀人提供）

54歲袁富華入行30年，多數演舞台劇，中間曾一度想過要放棄，「因為真的賺不到錢」，儘管入圍過不少男配角獎，但多半都是陪跑，如今得到金馬獎，他才感到自己的努力獲得肯定，「這個獎更加肯定我當年的選擇，其實大家可能都看過我的作品，但是都叫不出名字，這個獎是很有公信力的！這麼多年來...忘記這是（指演戲）我自己本來就喜歡做的，以為是想要出名、賺錢，慢慢做才知道原來我這麼喜歡電影，做好、東西就來了」。

至於希望演到幾歲退休？他笑笑地表示曾想過這個問題，「但希望如果到80歲還能演戲，我就會演...演到不能演為止，能做就去做，除非我記憶衰退，否則每一次（演戲）都像重新開始」！問他打算如何處理金馬獎獎金？「我想就是跟支持我的好朋友慶祝一下，但我有個想法...想將這個獎金捐出到香港或著當一個學院基金，但都還未知，想做點善事」。

(中時 )

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