「別理個別人對金馬褻瀆」悄刪文 汪小菲親解釋原因

汪小菲和大S結婚後幸福和樂。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
汪小菲發文後又悄刪文。(圖／翻攝自微博)
汪小菲解釋刪文原因。(圖／翻攝自微博)

汪小菲2011年和大S結婚成為台灣女婿，婚後一家四口幸福和樂，去年更以愛妻為名，在台開了飯店「S Hotel」，向來關注兩岸政治議題的他，也針對本屆金馬獎風波發表看法，不過之後卻悄悄刪文，他也親自解釋會刪除，是覺得自己「最後用詞有些激動」，似乎不想再衍生出爭議。

張藝謀《影》原定在「S Hotel」慶功，卻因為金馬染上政治風波，只有張藝謀現身，男女主角鄧超、孫儷不見蹤影，更把窗簾全拉上，不接受媒體訪問，而身為「S Hotel」老闆的汪小菲，清晨也在微博發文，「這屆金馬獎，我們酒店就是大家來台北的家，好吃好住，別理各別人士，我覺得台北的朋友都是很好的」。

不過話鋒一轉，又激動在底下留言「不過大家最近不來也罷，等選舉了，給這幫台獨份子一個教訓」、「個別人對金馬獎的褻瀆，無法抹滅這些電影人的付出，我們酒店就是做好服務，誰要來搗亂，sorry，滾蛋」，不過之後他默默刪除微博，並再發文解釋，「刪除今晨的微博是我覺得，最後用詞有些激動。這次我們來參加頒獎的朋友們，表現非常大氣，也充分體現出了我們的自信，和對電影藝術的尊重！」 ​​​​

(中時電子報)

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