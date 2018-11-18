台北》手護台北活動沒大咖？ 姚文智：市民才是我心中A咖

2018年11月18日 12:39 中時 郭建伸 、 鄧博仁

今天是選舉前的超級星期天，民進黨台北市長候選人姚文智在市府周遭舉辦「1118手牽手護台北大遊行」，目前僅有政院秘書長卓榮泰、文化部長鄭麗君、世大運前執行長蘇麗瓊到場力挺。媒體詢問，日前才跟黨內高層喊話要支持，會不會有點失望？姚說，東區大公園及守護台北的理念需要很多市民站出來，手牽手完成的壯舉不是任何一個黨內高層或政治明星可完成，強調市民才是他心中的Ａ咖。

姚團隊今規劃「手護國家首都」活動，號召支持者圍繞市府路、仁愛路、光復南路等，姚文智跟太太將跟民眾逐一擊掌，鄭麗君也會參與擊掌活動。

由於昨天才發生金馬獎統獨爭議，鄭麗君也回嗆「這裡是台灣，不是中國台灣」，外界關注鄭麗君參與擊掌活動時機點，但據了解姚團隊是早就邀請鄭麗君參加，對於碰上金馬爭議也覺得意外。

但姚文智政壇師傅、駐日代表謝長廷返台後首場造勢將前往高雄，媒體追問是否覺得是否覺得遺憾？姚回應，「一點都不會」，因為他很早就邀請謝長廷，但謝更早答應高雄場，而今天謝長廷將搭乘下午3點多的高鐵南下，確實時間上不許可。

不過姚也說，謝長廷已跟他敲定參加明天上午的車隊掃街首發團，屆時將從謝長廷的故鄉大同區、大龍峒保安宮出發，格外具有意義。

(中時 )