台北》促轉會淪東廠 馬英九批民進黨喜歡當太監

2018年11月18日 12:50 中時 周毓翔 、 鄭任南

國民黨立委蔣萬安今天在台北榮星花園替國民黨台北市長候選人丁守中舉辦中山大同造勢大會。前總統馬英九、新北市長朱立倫、黨副主席郝龍斌以及國民黨立委聯合替丁站台造勢。馬英九批評民進黨執政讓經濟持續低迷、兩岸持續惡化、民主持續衰退，他也提到促轉會被變成東廠，「明朝每一個東廠成員都是太監，不知道民進黨的朋友們，怎麼這麼喜歡當太監？」

國民黨台北市立委為了替丁守中拉抬選情，選前最後一個月接力舉辦造勢、掃街，全力衝刺最後一哩路。今天丁守中深入中山大同區，由蔣萬安帶路，爭取選民支持。近千民眾今天在榮星花園支持丁守中，現場也有海外支持者組團參加。

郝龍斌鎖定台北市長柯文哲取消重陽敬老金的議題，呼籲選民用選票來唾棄柯文哲，並支持主張會恢復重陽敬老金的丁守中。國民黨立委賴士葆拜託參加活動的長者回家拉票，叫自己的小孩、孫子出來支持丁守中。

馬英九則批評民進黨執政不力引發台灣三大問題，經濟持續低迷、兩岸持續惡化、民主持續衰退；馬英九提到兩岸關係惡化，民進黨丟了5個邦交國，還讓台灣無法參加WHO、國際民航組織，這些事在他任內都難以想像，兩岸關係不改善，要改善其他關係都很難，民進黨擁抱台獨神主牌把現狀改變，「我們把它改回來好不好！」

馬也批評民進黨讓台灣民主倒退，推動《不當黨產條例》讓國民黨成為唯一受害黨，這是民進黨的「極權化」，這叫「不自由的民主」，後來又搞了個促轉會，結果弄出一個東廠，怎麼可以拿這樣的組織，用來打擊反對黨候選人的工具？「更荒唐的是，東廠是明朝皇帝的秘密警察組織，他的前提是成員都是太監，不知道民進黨的朋友怎麼這麼喜歡當太監？」

丁守中今天講話聲音已經啞了，他也直指民進黨不拚經濟，都搞政治鬥爭，以東廠自居，還在兩岸之間挑起緊張，兩岸不合好，台灣經濟不會好。他也批評柯文哲主政下的台北市，在國際都市評比下滑，看不到其他國際大都會的車尾燈，每天只會作秀不修馬路，他強調自己當選會做都更市長，更新調老舊住宅，讓人民住的安心。

(中時 )