高雄巿「看家計畫」優勝影片發表 12月起公用頻道播出

2018年11月18日 13:20 中時 曹明正

高市府新聞局舉辦「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，優勝者經3個月拍攝剪輯完成影片，預計12月起於CH3公用頻道刊播，新聞局18日特別舉辦發表會，邀請優勝者分享拍攝歷程。

新聞局長張家興致詞時回顧過去一年來推動「看家-新住民返鄉拍攝計畫」說，初衷是希望新住民藉由手機與故鄉親友分享在台生活的日常影像，因此先開辦了「培力計畫」，聘請侯政男教授、孫允玉等多位講師授課，教導新住民學員影片企畫及手機攝影技巧。

由於開課後報名踴躍，除了加開第2梯次，也讓他思考鼓勵新住民回鄉拍攝家鄉風貌，讓市民深入理解東南亞文化的可能，所以新聞局舉辦了「看家-新住民返鄉拍攝腳本徵件計畫」，向全台新住民徵求以家鄉風情為主題的腳本，期盼以當地人的眼光帶領民眾領略在地文化。

最後從10件作品中甄選出了黃淨植的〈新二代回大馬、享受幸福好滋味〉、阮秋嫻的〈萬福絲綢村〉及阮氏藥的〈越南小鎮：沙壩〉共3件優勝作品。

張家興細數一整年的成果，其中培力計畫除了表定課程及影片實作，還邀請了越南裔導演阮金紅及知名紀錄片導演蔡一峰辦理影視座談會，和學員們分享拍片經驗，二梯次課程總共有32位學員順利結業。

本次徵件活動的3位優勝者也正好是培力計畫的學員，看著她們從毫無經驗的素人蛻變為影片創作者，張家興除了讚許，也表示將在「看家計畫」的基礎上深化高雄與新南向各國的交流。

優勝者黃淨植、阮氏藥及阮秋嫻於映後分享時異口同聲表示，其實自己的故鄉還有很多不同景色風光或飲食文化，無法在短短5分鐘內完整呈現，鼓勵大家親身去體驗。「看家-新住民返鄉拍攝」合輯節目預計12月起於公用頻道播放。

(中時 )