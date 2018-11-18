2018年11月18日 13:20 中時 陳世宗

中市愛心食物銀行第14家聯盟店，台灣陽光婦女協會響應照顧弱勢！（陳世宗翻攝）

台中市全國首創制定食物銀行自治條例，同時積極推動社區型食物銀行，讓民間自辦食物銀行成為市府食物銀行聯盟店，社團法人台灣陽光婦女協會響應加入，成為台中市愛心食物銀行第14家聯盟店，有陽光實體食物銀行及愛心分享站共2據點。18日由市府社會局副局長陳仲良贈牌，預計每月造福約900位弱勢民眾。

社會局表示，台灣陽光婦女協會除加入成為愛心食物銀行聯盟店，社會局也結合協會成立「西區新住民社區服務據點」，與財團法人迎曦教育基金會共同舉辦「第二屆反毒惜食pk戰及新住民嘉年華會」，今日在南屯區豐樂雕塑公園登場，有健走、舞林大會、料理大亨、摸彩等內容，推廣「反毒」、「惜食」、「多元文化」等議題。

陳仲良與民眾同樂，並代表致贈食物銀行聯盟店招牌予台灣陽光婦女協會。陳仲良指出，市長林佳龍在擔任立法委員期間，即關注食物銀行議題，多次在立法院推動相關立法，上任後台中市全國首創制定「食物銀行自治條例」。

包括台灣陽光婦女協會在內，目前台中市於北區、南區、西屯、西區、大里、神岡、沙鹿、大肚、后里及北屯區共設置14家聯盟店，每年可協助約1萬2,000戶次弱勢家庭。

陳仲良指出，台中市新住民人口數居全台第五名，社會局重視新住民權益福祉，設置4個新住民家庭服務中心、1處新住民多元圖書室、18家新住民社區服務據點，促進新住民社會參與及社區融入，並提供即時的支持服務。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓表示，協會從88年成立至今，持續協助弱勢及單親家庭，105年獲得家樂福文教基金會支持，設置陽光實體食物銀行及愛心分享站，除了單親弱勢家庭以外，每月擴大服務街友及社會邊緣戶等300戶家庭，共約900位弱勢民眾，此次響應市府愛心食物銀行理念，盼更貼近民眾需求。

(中時 )