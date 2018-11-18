NBA：黃蜂沃克60分創新高但輸球了

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旺報

NBA黃蜂與76人的比賽中，主場作戰的黃蜂在延長加時賽被巴特勒絕殺，以119比122敗給76人隊。黃蜂當家球星沃克出場45分鐘，34投21中，其中3分球14投6中，得到60分7籃板4助攻4搶斷，一舉創造個人職業生涯得分紀錄和黃蜂隊史個人單場得分紀錄等多項紀錄。

NBA新賽季開賽一個月以來，先後有格里芬、庫里、湯普森、羅斯等人砍下單場50分紀錄，憑藉本場比賽的出色發揮，沃克超過其他球員，成為本賽季首位砍下60分的球員。與此同時，沃克還刷新了個人職業生涯得分紀錄和黃蜂隊史個人單場得分紀錄。此前，沃克曾在2016年對陣爵士的比賽中砍下52分。

此役過後，沃克還成為現役第6位得到60分以上的NBA球員。過去的5位分別是哈登、布克、湯普森、詹姆斯和安東尼。

火箭球星哈登在2018年對陣魔術的比賽中砍下60分，同時得到三雙大三元的數據。太陽當家球星布克在2017年對陣塞爾提克的比賽中砍下70分。勇士球星湯普森在2016年對陣拓荒者的比賽中，僅用3節便砍下60分。詹姆斯的職業生涯最高分為61分，是他在2014年代表熱火對陣山貓的比賽中獲得。效力尼克隊時期，安東尼也曾在2014年對陣山貓的比賽中砍下62分。

(旺報 )

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